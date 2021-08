Li Diyarbekirê yekem pêşangeha pirtûkan a Mezopotamyayê tê lidarxistin

Diyarbekir (K24) - Li Diyarbekirê di navbera 2 û 10ê Cotmehê de Pêşangeha Pirtûkan a Mezopotamyayê ya Yekem dê were li darxistin. Di pêşangehê de ji bo beşdarî û serdanê dê vaksînbûn bibe merc û herwiha ji Herêma Kurdistanê jî dê gelek nivîskar bi berhemên xwe beşdar bin.

Bi pêşengiya Jûra Pîşesazî û Bazirganiyê ya Diyarbekirê ji aliyê Kompaniya Pêşangehkariyê ya Diyarbekirê DÎFAŞê ve navbera 2 û 10ê de dê Yekem Pêşengeha Pirtûkan a Mezopotamyayê were li darxistin ku dê piştî serdema pandemiyê yekem pêşangeha pirtûkan be ku dê li Diyarbekirê were li darxistin.

Serokê Jûra Pîşesazî û Bazirganiyê ya Diyarbekirê Mehmet Kaya amaje dike ku demeke dirêj di warê çalakiyên aborî û çandî de bêdengiyek û bêtevgeriyek hebû ku ev pêşangeh dê bibe destpêkeke geş ji bo aboriya Diyarbekir û ew pêşbînî dikin di dîroka pêşangehên Diyarbekir de bibe qerebalixtirîn pêşangeh û dê rengê mîhrîcanekê lê bikeve.

Mehmet Kaya ji K24ê re diyar kir: “Dê pêşangeheke pirçandî û pirzimanî be û ji vî alîyî ve girîng û hêja ye. Ser navê Mezopotamyayê tê li darxistin ku di Mezopotamyayê de dîrokên dewlemend û qedîm ên wek dîroka Kurdan hene ku berhemên girîng ên van dîrokan vedibêjin dê werin pêşandan. Bo aboriya bajêr jî dê girîng be, ji ber ku em pêşbînî dikin ku hatço zêde be û bi vê yekê ve girêdayî jî otelên bajêr tije bibin. Ji Herêma Kurdistanê jî dê beşdariyek baş hebe ku nivîskarên ji Herêma Kurdistanê dê li vê derê heskirî û xwînerên xwe re bicivin.”

Di Pêşengeha Pirtûkan a Mezopotamyayê de dê gelek nivîskarên Kurd derfeta hevdîtinê bi xwendevanên xwe re jî bi dest bixin û derbarê pirsgirêkên weşangeriya kurdî de jî dê konferans û panel werin li dar xistin.

Berdevka însiyatîfa Weşengerên Kurd Zûhal Tekîner balê dikêşe ku weşangeriya Kurdî ya ku ji xwe pirsgirêkên wê yên aboriyê hebun di pandemiyê de ev pirsgirêkên wê kurtir bûn û ev mijar û rêbazên çareseriyê di pêşangehê de dê werin nîqaşkirin.

Zûhal Tekîner ji K24ê re eşkere kir: “Di pandemiyê de weşangeriyê bandoreke mezin dît, bi teybetî jî weşangeriya Kurdî zirar ji vê yekê dît. Xwîner dikarin bgihîjin nivîs pirtûkan lê ev yek ne di asteke baş de ye, dema pêşangeh hebe jhêsantir dikarin bibînin û bistînin.”

Ji aliyê amadekarên Pêşengeha Pirtûkan a Mezopotamyayê ve ji bo serdêr û beşdaran hat ragihandin ku bo serdan û beşdariyê vaksînbûn wek mercê sereke ye û bang hate kirin ku kesên bixwazin beşdarî pêşangehê bibin bila vaksîna xwe li xwe bidin û herwiha hat amajekirin ku dê bergiriyên xweparastina ji Vîrusa Koronayê jî dê di pêşangehê de werin cîbicîkirin.