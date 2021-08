Peyama sersaxiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî ji ber koça dawî ya Nadir Nadirov

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyameke sersaxiyê arasteyî malbata Profesor Nadir Nadirov kir.

Peyama sersaxiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha ye:

Ji bo malbata Prof. Dr. Nadir Nadirov

Bi xemgîneyeke mezin ve min nûçeya koça dawî ya zana û kesayetê niştimanperwer ê navdar ê Kurdê Kazaxistanê Prof. Dr. Nadir Nadirov bihîst.

Ez sersaxiya we dixwazim û ez xwe hevbeşê xema we dibînim. Xwedayê dilovan ruhê wî bi bihiştê şad bike û sebr û aramî bide we.

Mesrûr Barzanî

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê