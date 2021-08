Kazimî: Nabe welatekî din Iraqê birêve bibe

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî diyar kir; nabe welatekî din Iraqê îdare bike.

Mistefa Kazimî di gotara xwe ya heftane de diyar kir; Iraq ji aliyê asayîş û siyaseta derve, divê serbixwe bibe û nabe welatekî din Iraqê birêve bibe.

Kazimî destnîşan kir ku Lûtkeya Bexdayê bi awayekî serkeftî hatiye encamdan û derket holê ku dostên Iraqê li navxwe û li derve gelek in, divê beriya her tiştî berjewendiya Iraqê li ber çavan were girtin û nabe li ser hesabê welatên herêmê be.

Herwiha diyar kir ku divê Iraq vegere ser heman rol û pêgeha xwe, ku xwedî dîrokeke mezin e.

Serokwezîrê Iraqê dibêje; di bin çi nasnavî de dibe bila bibe, nabe dewleteke din Iraqê îdare bike û nabe Bexda ligel cîhana derve aşnayiya wê tunebe, ku Iraq bûye qada nakokiyên navbera Îran û Amerîkayê, bandora wê jî li ser aramiya Iraqê heye.

Mistefa Kazimî ji welatiyan daxwaz jî kir ku bi awayekî aktîv beşdarî hilbijartinên pêşwext bibin, ku biryar e 10ê Cotmeha îsal were birêvebirin.