Nûrî Birîmo: PKK nahêle ENKS û PYD bigihîjin rêkeftinê

Hewlêr (K24) – Endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokratîk a Kurdistanê – Sûriye (PDK-S) Nûrî Birîmo li ser sedema rawestana diyaloga Kurdî – Kurdî ragihand: “Sedema sereke ew e ku PYD şirîkatiyê qebûl nake, PYD heta ku bi PKKê ve girêdayî be, PKK nahêle PYD û ENKS bi hev re rêkeftinê bikin.”

Nûrî Birîmo beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û li ser sedemên rawestandina diyaloga navbera ENKS û PYNKê axivî.

Birîmo diyar kir: “Xelkê me gelek geşbîn bû û çaverê dikirin ku gotûbêjeke rasteqîn di navbera ENKS û PYDê çêbibe, lê belê PYDê gelek tişt kirin û gelek astengî li pêş diyaloga Kurdî – Kurdî çêkirin. Niha nêzîkî 11 meh in ti hevdîtin çênebûne û ew diyalog rawestiyaye.”

Li ser sedema rawetana diyaloga Kurdî – Kurdî, Nûrî Birîmo eşkere kir: “Sedema sereke ew e ku PYD şirîkatiyê qebûl nake, PYD heta ku bi PKKê ve girêdayî be, PKK nahêle PYD û ENKS bi hev re rêkeftinê bikin.”

Nûrî Birîmo destnîşan kir: “Em weke ENKS ji roja yekem ve di vê diyalogê de cidî ne, em ji dema damezrandina PDK-Sê ve, me her tim yekrêziya nav mala Kurdî xwestiye.”

Li ser îdiayên ku dibêjin Tirkiye zextê li partiyên di nav ENKSê de dike, da ku ew di diyaloga Kurdî – Kurdî de cidî nebin, Birîmo diyar kir: “Em weke ENKS endamê opozîsyona Sûriyê ne û hebûna opozîsyona Sûriyê li Enqere yan li Stenbolê, nayê wê wateyê ku Encûmena Niştimanî ya Kurdî (ENKS) ketiye bin destê Tirkiyê.” Herwiha diyar kir ku ev dereweke mezin e û got: “ENKS baweriya xwe li birayên me yên li vê derê tîne, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û cenabê Serok Barzanî serperiştiya me dike, alîkariya me û xelkê me yê Rojava dike.”