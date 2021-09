Serok Barzanî û Serokê Parlamentoya Urdinê pêwendiyên dualî guftûgo dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Serokê Parlamentoya Urdinê Ebdulmunim El-Odat kir.

Li gor zanayriyên peyamnêrê me, Serok Barzanî Serokê Parlamentoya Urdinê Ebdulmunim El-Odat guftûgo derbarê pêwendiyên Herêma Kurdistanê û Urdinê û hevahengiya di navbera her du aliyan de kirin.

Serokê Parlamentoya Urdinê Ebdulmunim El-Odat bi serokatiya şandekê bi serdanekê gihîşt Herêma Kurdistanê û li Firokxaneya Navdewletî ya Hewlêrê ji aliyê Seroka Parlamentoya Kurdistanê Rêwaz Fayiq û hejmarek ji parlamenteran pêşwazî lê hate kirin.

Serokê Parlamentoya Urdinê li Parlamentoya Kurdistanê ligel Desteya Serokatiya Parlamentoyê û serokê firaksiyonên parlamentoyê civiya.

Ebdulmunim El-Odat piştî ku gihîşt Hewlêrê, di konferanseke rojnamevanî de ragihand, ew di vê serdanê de berjewendiyên giştî yên di navbera her aliyan de guftûgo dikin û got: “Pêwendiyeke me ya dîrokî bi Herêma Kurdistanê re heye û her dem ew pêwendiyên me di astên bilind de bûn. Urdin bi girîngî li Herêma Kurdistanê dinêre. Rola serkirdatiya Herêma Kurdistanê li navçeyê digire, cihê bayix û girîngiyê ye.”

Di vê serdanê de jî, Serokê Parlamentoya Urdinê hevdîtinê bi Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Serokê Herêma Kurdistanê dike.