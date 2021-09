Yekîtiya Ewropa tîmeke çavdêriyê dişîne Iraqê

Navenda Nûçeyan (K24) – Yekîtiya Ewropa bo cara yekem bi fermî tîmekê ji bo çavdêrîkirina hilbijartinan dişîne Iraqê. Seroka Tîmê jî radigihîne, ew destêwerdanê di hilbijartinan de nakin, karê wan tenê çavdêrîkirin e û ji wan re girîng e, hilbijartin bi awayekî aram û pak were kirin.

Nûnera Yekîtiya Ewropa ji bo çavdêrîkirina hilbijartinên Iraqê Viola von Cramon di konferanseke rojnamevanî de ragihand, “Ji bo cara yekem e Yekîtiya Ewropa tîmeke çavdêrîkirina hilbijartinan bi fermî dişîne Iraqê.”

Got jî: “Em ê nirxandineke bêalî li ser proseya hilbijartinan bikin û bi ti awayî destêwerdanê di karûbarên hilbijartinan de nakin. Tekez dikim, ji me re girîng e hilbijartin bi awayekî aram û pak birêve biçe û ji her tundûtûjiyekê dûr be.”

Nûnera Yekîtiya Ewropa ji bo çavdêrîkirina hilbijartinên Iraqê destnîşan kir, ew li ser daxwaza hikûmeta Iraqê hatine çavdêriya hilbijartinan bikin û niha 20 çavdêrên wan dest bi kar kirin.

Diyar kir jî, çavdêrên wan guftûgoyan bi hemû aliyên pêwendîdar ên hilbijartinê dikin û tekez kir ku ew bêalî dimînin û destêwerdanê di karûbarên hilbijartinan de nakin.