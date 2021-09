Li Diyarbekirê du taxên Sûrê tên valakirin

Diyarbekir (K24) - Taxên Dîcle û Ferîtkoşk ên Diyarbekirê ku ji 800 xanî û ji 5 hezarî zêdetir welatiyan pêk tê, di bin gefa rûxandinê de ne ku rayedarên dewletê ji welatiyan re gotine dê dewlet xaniyên wan bikirre û welatî jî ji ber ku pereyê heq dikin bo wan nayê dayîn naxwazin ji taxa xwe derbikevin.

Taxên Dîcle û Ferîtkoşkê, an jî bi navê ku pê tê nasîn Fîskaya, kevintirîn taxên nav Sûr a Diyarbekirê ne. Ji bo van taxan biryar hatiye dayîn ku werin valakirin. Ji bo ku werin valakirin jî rayedarên dewletê ji nîştecihên taxan re gotine ew ê xaniyên wan bikirrin û paşê jî dê hemû xanî werin ruxandin. Welatiyên ku bi dehan salan in li van taxan dijîn dibêjin ew ji vir derkevin nikarin biçin deverek din û ji xwe bihayê bo xaniyan hatiye destnîşankirin jî ne rasteqîn e û kêm hatiye nîşandan. Muxtarê Taxa Dîcle Wahît Kelekçî dibêje ji xwe welatiyên vê taxê xîzan in û pirsgirêka debarê dijîn.

Muxtarê taxa Dîcleyê Wahît Kelekçî ji K24ê re diyar kir: “30 sal in li vê taxê muxtar im. Çend salek e gotine emê vê taxê xirap bikin. Bihayek hatiye destnîşankirin. Ne em wek muxtar vî bihayî qebûl dikin, ne jî welatî qebûl dikin. Ji bo serê metre çargoşeyê navbera 650-500 lîreyî didin. Serê avahiyekê jî 1350 lîre dane. Bi wî bihayî axur jî nayê. Em dibêjin heq û hiquqê me çi ye dewlet bila wê bide.”

Esnafên taxê jî ji biryara valakirina taxê dilgiran in. Yek ji esnafên taxê Mehmet Kayayê aşpêjê cegerê dibêje ew vî karî nikare li nava bajêr bidomîne ji ber ku lêçûna nava bajêr dê têra debara wî neke û balê dikêşe ku li nava bajêr kirêyên dikanan jî her ku diçe bihatir dibin.

Dikandar Mehmet Kaya dibêje: “32 sal in ez li vir im. Dikan jî 3 sal in min vekiriye. Wextê ruxandinê were dê millet koçber bibe û ka wê kuderê ve here ? Li vê derê kirê 400 lîre ye, li sûkê 1500 lîre ye. Xaniyê vê derê 100 hezar lîre didin, lê li sukê ev biha 500-600 e. Ka wê çawa bikin.”

Welatiyên ku ji 50 salan zêdetir e li Fîskayayê dijîn dibêjin wan xwe dîtine heta niha li van deveran dijîn û ev tax bûne parçeyek ji jiyana wan û naxwazin dest ji taxa xwe berdin, lê eger bihayê rasteqîn ê xaniyên wan ji wan re bê dayîn ku têra debarê bike dikarin taxê vala bikin.

Welatiyek diyar dike: “Serê 50 sal in ez li vir im. Ez li dijî biryara ruxandina xaniya me. Ev zilm e. Ji bo xaniyek vê derê 100 hezar didin lê li nava Diyarbekirê xaniyê herî erzan derdora 400 hezarî ye, heta 1 trilyonê jî diçe. Ev gel feqîr e.”

Herwiha welatiyek jî destnîşan dike: “Bila têra me pere bidin me emê bidin. Em 3 malbat di vê malê de ne. Ji vî xanî pê ve tiştek me tine. Lawê min jî ezeb e. Xaniyê min 3 tebeqe ye. 200 metirçargoşe erese ye. Bodruma wê heye. Ev hemu 300-400 hezar nake. Ka emê kude herin.”

Li aliyekî ji bo ku Bircên Diyarbekir vegerin ser rewşa xwe ya resen derdora bircan tê valakirin ku biryar 4 sal berê hatiye sitandin, li aliyekê jî welatiyên ku pirraniya wan gundê wan hatine şewitandin û valakirin ji neçarî derdora bircan kom bûne ku 1200 xanî û ji 12 hezarî zêdetir welatî ne. Welatî dibêjin ew jî dixwazin Bircên Diyarbekir werin parastin lê bila neyên mexdûrkirin.