Wezareta Pêşmerge: Rêkeftina Şingalê bi awayekî pratîk nehatiye cîbicîkirin

Hewlêr (K24) – Birîkarê Wezareta Pêşmerge Serbest Lezgîn li Washingtonê ragihand; navendên hemahengiyê bûye demeke kin li Xaneqîn, Kerkûk, Mexmûr û rojavayê Mûsilê hatine pêkanîn, du navendên sereke jî li Hewlêr û Bexdayê hatine pêkanîn û bûye demek dest bi kar kirine.

Serbest Lezgîn eşkere kir ku ew her du navend tîmek in ji efserên her du Wezareta Pêşmergeyê Herêma Kurdistanê û Wezareta Berevanî ya Iraqê, ji bo pêkanîna du lîwayên hevbeş kar dikin, bo parastina wan deverên ku di navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê temas in, eger mijara hilbijartinên 10ê Cotmehê yên îsal tune bûya, karên pêkanîna wan du lîwayan temam bûbûn.

Lezgîn destnîşan kir: “Ev hemahengî destpêkeke gelek baş e, ku di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Bexdayê de çêbûye, bi taybetî di navbera dezgehên ewlehî û serbazî de.”

Li ser rêkeftina Şingalê, Birîkarê Wezareta Pêşmerge Serbest Lezgîn eşkere kir; aliyê Iraqê amadebûba xwe ji bo cîbicîkirina rêkeftina Şingalê daye nîşandan, lê asteng heye ji bo cîbicîkirina wê rêkfetinê, ew jî kom û çekdarên ji aliyê PKKê ve hatine pêkanîn, li Şingalê têne arastekirin.

Serbest Lezgîn diyar kir ku ew alî ji Rojava têne nav Çiyayê Şingalê, da ku rewşa wê deverê têk bidin.

Lezgîn da zanîn: “Rêkeftina Şingalê weke pratîk nehatiye cîbicîkirin, lê belê amadebûn ji aliyê Iraqê ve ji bo vê mijarê heye, ji bilî vê, komek ji Heşda Şeibî piştevaniya wan çekdar û milîsan dikin ku heta niha li Şingalê ne, ku divê hikûmeta Iraqê, wan ji wir derxîne û awareyên Şingalê vegerin cih û warên xwe.