Beşar: Şanda Îtîlafê pirsa mafên pêkhateyan bi Ebû Xeyt re guftûgo kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Şanda hevbeş a Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozîsyona Sûriyê (Îtîlaf) û Desteya Danûstandkar li Amerîka bi Sekreterê Giştî yê Komkara Erebî Ehmed Ebû El-Xeyt re civiya û behsa rewşa Sûriyê û mafên pêkhateyan kirin.

Şandeke hevbeş a Îtîlaf û Desteya Danûstandkar a Opozîsyona Sûriyê ji bo beşdariya di civînên Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî de li New Yorkê ye. Duhî bi Sekreterê Giştî yê Komkara Erebî Ehmed Ebû El-Xeyt re civiya.

Cîgirê Serokê Îtîlafê Ebdulhekîm Beşar ku yek ji endamên şanda Îtîlafê ye ji K24 re ragihand, şanda Îtîlafê di civînê de li ser pêvajoya siyasî ya rawestiyayî li Sûriyê, êş û azara gelê Sûriyê di her warî de, koçberkirin û pirsa girtiyan axivî û daxwaza piştevaniya Komkara Erebî kir, ji bo pêvajoya siyasî bi pêş bixe.

Destnîşan kir jî, şanda Îtîlafê ronahî xiste ser proseya şîekirin û guhartina demografî li Sûriyê û got ku ev her du prose dê li ser pêşeroja Sûriyê metirsî be, heta ku proseya siyasî bi ser bikeve jî.

Herwiha got: “Şanda Îtîlafê tekezî li ser Sûriyayeke demokratîk kir ku tê de mafên hemû pêkhateyên wê ji Ereb, Kurd, Siryan, Aşûrî û Tirkmenan parastî bin.”

Beşar destnîşan kir, Sekreterê Komkara Erebî tekez kir ku ew Sûriyê wek dewleteke niştimanî ne tenê ji bo Ereban dixwazin û ew bi mafên Kurdan û hemû pêkhateyên din re.

Cîgirê Serokê Îtîlafê got jî: “Ehmed Ebû El-Xeyt amaje bi jî kir ku dosyeya Sûriyê gelekî aloz bûye û ew niha girêdayî lihevkirina Amerîkî û Rûsî ye.”