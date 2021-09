Amerîka 70 otomobîlên leşkerî radestî Wezareta Pêşmerge kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Hevpeymaniya Navdewletî ya li Dijî DAIŞê 70 otomobîlên din ên gulenebir radestî Wezareta Pêşmerge kirin û ji bo rûbirûbûna terorê jî, di alîkariya bi Pêşmerge re berdewam dibe.

Berdevkê Hevpeymaniya Navdewletî Wayne Marotto li Twittera xwe nivîsî: “Di çarçoveya bernameya piştevaniya darayî û biçekkirinê ya Amerîka ji bo rûbirûbûna DAIŞê de, 70 otomobîlên leşkerî yên gulenebir radestî Wezareta Pêşmerge bûn.”

Marotto tekez kir, ew bi alîkariyên xwe yên ji bo bihêztirkirin û biçekkirina hevpeymanên xwe di rûbirûbûna terorê, dabînkirina ewlehiyê û parastina dezgehan de berdewam dibe.

Today, @KRG_MOPE received 70 armored vehicles thru the U.S. CTEF program, overseen by OIR. The @CJTFOIR will continue to help our partners build secure & resilient communities bolstered by capable & effective security & defense institutions. #StrongerTogether