Erdogan li ser pirsa Kurd: Me ji mêj ve ev pirs çareser kir

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan derbarê pirsa Kurd de axivî ku van rojan bûye rojeva siyaseta Tirkiyê û got: “Li Tirkiyê pirsa Kurd tune, me ji mêj ve ev pirs çareser kir û qedand.”

Recep Tayyîp Erdogan di roja dawî ya serdana xwe ya Amerîkayê de li New Yorkê ji rojnamevanan re axivî û li ser pirsa Kurd ku ji aliyê Serokê Giştî yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) Kemal Kiliçdaroglu û Parlamenterê Wanê yê HDPê Sezai Temelli ve hatibû rojevê, got: “Li Tirkiyê pirsa Kurd tune, me ji mêj ve ev pirs çareser kir û qedand.”

Tê nûkirin…