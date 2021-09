Wênesaz Yaşar: Ez Kurd im û bêyî kurdbûna xwe nikarim di hunerê de serkeftî bim

Hewlêr (K24) - Wênesaz Hakan Yaşar diyar dike: “Huner azadiyê dixwaze û ji ber vê yekê nasnameya min a kurdî ji bo min girîng e. Ger ez nikaribim bibim xwe, ango Kurdek, ez nikarim di hunerê de serkeftî bim.”

Hakan Yaşar di salên dibistana seretayî de dest bi eleqeya xêzkirin û wênesaziyê kir. Piştî ku di sala 1990'î de bi malbata xwe re diçe Norwêcê, ew demeke dirêj wek çêjdar û çêjdank dixebite.

Wênesaz Hakan Yaşar dibêje ku ew hilberîna xwe didomîne, tekez dike ku di jiyana wî ya xebatê de şopên koçberî û azarên Kurdan hene.

Hakan Yaşar di rojên borî de di televîzyoneke taybet a Tirkiyê de jê re 'Wênesazê Tirk' hatibû gotin û li ser vê mijarê got: “Min di jiyana xwe de di her hawîrdorê de xwe wekî Kurd daye nasîn. Min kesên ku reklama xwe wekî Tirk dikirin, sererast dikir. Ne kêm ne zêde, ez Kurd im. Zimanê min ê dayikê Kurdî ye. Ger ez nekaribim bibim xwe, ango Kurd, ez nikarim di hunerê de bi ser bikevim.”

Wênesazê Kurd ji K24ê re axivî û behsa jiyana xwe ya hunerî, koçbûna wan bo Norwêcê û pêşangehên xwe kir.

Malbata wî ji Diyarbekirê koçî Anatoliya Navîn, bajarê Konyayê kiriye. Yaşar dibêje: “Tecrubeyên li ser rûyên mirovan her dem ez meraq kirim. Ji ber vê yekê min karê figuratîf tercîh kir. Fîgurên min herî zêde hest û drama dihewîne. Her çend di her karê min de rûyek cûda hebe jî, bi rastî, ez di hemî wan de me. Peyam bixwe jiyana min e. Wênesaziya bêyî felsefeyê tenê dekor e. Di xebata xwe de, ez bala xwe didim anatomî, laş, tevger, yekîneyek zimanek bêdem.”

Hakan Yaşar bal dikşîne ser wê yekê ku ew dema ku dixebite dengbêjan guhdar dike û dibêje: “Di tevahiya jiyana xwe de, min xwe di her hawîrdorê de wekî Kurd daye nasîn. Min yên ku reklama xwe wekî tirk dikirin, rast dikir. Ne kêm û ne jî zêde kurd im. Zimanê min ê dayikê Kurdî ye. Ji bo ku hûn bibin gel divê hûn bi her tiştê xwe re hêzdar bin. Pêdivî ye ku hûn bi siyaset, huner, zanist, felsefeya xwe baş bin. Huner azadiyê dixwaze û ji ber vê yekê nasnameya min a kurdî ji bo min girîng e. Ger ez nikaribim bibim xwe, ango Kurdek, ez nikarim di hunerê de serkeftî bim.”