Beşar: Di civîna bi Pedersen re behsa mafên Kurdan di Sûriyê de hate kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Şanda opozîsyona Sûriyê li New Yorkê bi Nûnerê Netewên Yekgirtî yê Taybet bo Sûriyê Geir Pedersen re civiya û di civînê de guftûgo li ser mafên Kurdan di Sûriyê de hate kirin.

Şandeke hevbeş a Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozîsyona Sûriyê (Îtîlaf) û Desteya Danûstandkar a Opozîsyona Sûriyê ji bo beşdariya di civînên Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî de li New Yorkê ye. Cîgirê Serokê (Îtîlaf) Ebdulhekîm Beşar û endamên Desteya Danûstandkar Îbrahîm Biro jî wek du nûnerên ENKSê di nava şandeyê de ne.

Derbarê naveroka civînê de Cîgirê Serokê (Îtîlaf) Ebdulhekîm Beşar ji K24ê re ragihand, Geir Pedersen di civînê de mixabiniya xwe ji paşveçûna helwestên navdewletî derbarê çareseriya siyasî li Sûriyê de anî ziman û got: “Ti çare li pêş Sûriyan nîn in ji bilî danûstandinê. Herwina divê ew hewl bidin pêwendiyan bi hemû dostan re deynin, da ku alîkariya wan bikin.”

Beşar da zanîn, “Derbarê pêkanîna gera şeşem a Komîteya Destûrê di nîvê meha Cotmeha bê de, Pedersen diyar kir ku ew li benda erêkirina rejîmê ne.”

Diyar kir jî, “Me tekezî li pabendbûna bi biryarên navdewletî yên girêdayî çareseriya siyasî li Sûriyê kir ku pêwîst e Netewên Yekgirtî û civaka navdewletî bi van biryaran pabend bin û fişarê li rejîmê bikin, da ku gavên erênî werin avêtin.”

Derbarê rewşa Kurdî de, Ebdulhekîm Beşar got: “Me ji Pedersen re piştrast kir ku em endamên Kurd di vê şandê de, nimûneyek ji Sûriya biçûk a pirnetew û pirol in û em pêdagiriyê bi çareseriyek siyasî dikin da ku em ji teroro û çewisandinê xilas bibin, ji ber ku em wek Kurd bi salan e gelekî rastî wê yekê hatine. Em hewl didin Sûriyeya nû, demokratîk û pirreng be û mafên me û hemû pêkhateyên din di destûrê de parastî bin.”