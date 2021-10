Serokê “Samaritan's Purse” biryara navçekirina Enkawayê bilind dinirxîne

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê rêxistina Samaritan's Purse û saziya Billy Graham, Franklin Graham ji ber hevkariya Kirîstiyanan û pêkhateyên din, spasiya Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî dike.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî duhî serdana nahiya Enkawa ya Kirîstiyanî ya ser bi Hewlêrê kir û ragihand, Wezîrê Navxwe, Parêzgar û Encûmena Parêzgeha Hewlêrê radispêrin, ji bo Enkawa bibe qeza (navçe).

Di vê derbarê de Franklin Graham li Twittera xwe nivîsî: “Ez dixwazim spasiyên xwe yên kûr bigihînim Serokwezîr Mesrûr Barzanî ji bo vê biryarê û alîkariya Kiristiyanan û pêkhateyên din.”

Serokê rêxistina Samaritan's Purse û saziya Billy Graham hêvî xwast jî ku Serokwezîr û gelê Kurd bên parastin û têkoşîna xwe ya ji bo azadiyê bidomînin.

I would like to extend my deepest appreciation to Prime Minister @Masrour_Barzani for taking this action to help Christians and other groups. My prayer is that God will bless him and the Kurdish people as they continue their struggle for freedom. https://t.co/BR7SA68eDb