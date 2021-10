Serokwezîr Mesrûr Barzanî pîrozbahî li namzedên serkeftî kir

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pîrozbahî li namzedên serkeftî kir û ji wan daxwaz kir ku li Bexdayê berevaniya berjewendiyên netewî yên gelê Kurdistanê bikin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek belav kir û ragihand: “Ez pîrozbahî li parlamenterên nû dikim ji bo kampanyaya ku gelek baş birêve birin.”

Mesrûr Barzanî diyar kir: “Proseya demokrasiya me, ji ber xizmeta we bihêz e. Ez li bendê me ku li Herêma Kurdistanê û Iraqê em bi hev re kar bikin, ez ji we daxwaz dikim ku dema hûn diçin Bexdayê, berevaniya berjewendiyên me yên netewî bikin.”