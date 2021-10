Erdogan gef li Rojavayê Kurdistanê xwar: Em ê gavên pêwîst bavêjin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan gef li Rojavayê Kurdustanê xwar û got: “Em bi biryar in gefên ku ji Sûriyê tên ji holê rakin.”

Wezîrê Navxwe ya Tirkiyê Suleyman Soylu duhî ragihand, 2 endamên polîsên Erkên Taybet yên Tirkiyê bajarokê Mariê yê li bakurê Helebê di êrîşeke YPGê de hatine kuştin.

Di wê derbarê de Serokomarê Tirkiyê di konferanseke rojnamevanî de derbarê kuştina du polîsên Tirkiyê li bakurê Helebê ragihand, êdî sebra wan dawî bûye, ewên bi hêzên wê derê, yan jî bi derfetên xwe, bi biryar in pêşiya van êrişan bigirin.

Erdogan got: “Li hember hin cihên li bakurê Sûriyê ku kaniyên êrişên terorê ne, tehamula me êdî nemaye. Em bibiryar in, yan tevî hêzên ku li wê derê çalak in, yan jî bi derfetên xwe van gefên ku ji van herêman derdikevin têk bibin.”

Got jî: “Êrişa dawî ya PKK-YPG ya li hember polîsên me û armanckirina axa me, sebra me nehîştiye. Di demeke herî kurt de, bo çareserkirina van pirsgirêkan emê gavên pêwîst bavêjin.”