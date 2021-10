Berdevkên bi navê PDK û YNKê naveroka civîna xwe aşkere dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Piştî bidawîbûna civîna şanda PDK û YNKê li bajarê Silêmaniyê, berdevkê her du partiyan di konferanseke rojnamevanî de naveroka civînê aşkere kirin.

Berdevkê YNKê Emîn Babeşêx ragihand, piştî bidawîbûna hilbijartinan, ev civîn destpêşxeriyeke baş bû. Di civînê de çend pirsên girîng hatin guftûgokirin, bi taybet jî yekrêziya Kurdî li Bexdayê.

Berdevkê PDKê Mehmûd Mihemed ragihand: “Em ê serdana hemû aliyan bikin. Dibe ku di bangeşeya hilbijartinê de hin dilgiranî di navbera aliyan de rû dabe, em dixwazin wan digiraniyan nehêlin.”

Got jî: “Hemû aliyên Kurdistanî yên ku di proseya siyasî ya Iraqê de beşdar in, em ê bi hev re berevaniyê di ber mafên destûrî de bikin û kar ji bo bidestanîna ewên mane jî bikin.”

Derbarê asayîkirina rewşa Kerkûkê de jî got: “Pêştir hikûmeta Herêmê û hikûmeta Iraqê ji bo vê pirsê gav avêtin û ji rêkeftinê nêzîk bûn, lê astengî hatin pêş. Hêvîdar in çareserî ji vê pirsê were dîtin.”

Li ser yekrêziya Kurdî li Bexdayê, Perdevkê PDKê got: “Li ser biryara Serok Barzanî şandek pêk hat ji bo serdana hemû aliyan bikin, heta ew ên kursî bi dest nexistine, ji bo rêkxistina navmala Kurdî.”

Ji aliyê xwe ve, Berdevkê YNKê got: “Em ê her hewlekê bidin ji bo li Herêma Kurdistanê û Bexdayê yekrêz bin. Bernameya me jî heye û em li benda encamên dawiyê yên hilbijartinan e.”

Derbarê postê Serokomarê Iraqê de, Berdevkê PDKê got: “Me ti gengeşe li ser vê pirsê nekiriye. Rast e ev post para Kurd e, lê ne merc e ya aliyekî diyarkirî be.”

Herwiha got: “Di civînê de me behsa dabeşkirina postan nekir. Me tekezî li ser berjewediyên gelê Kurdistanê kir. Em dabeşkirina postan nakin girêkek û ji me re naba astengiyek.”