Xwendekara yekem: Em kêfxweş in ku Serokwezîr ligel me amade ye

Hewlêr (K24) – Bi amadebûna Serokwezîr Mesrûr Barzanî merasîma xelatkirina xwendekarên serkeftî birêve çû û xwendekara yekem li ser navê xwendekarên Kurd ên li deverên Kurdistanî yên li derveyî îdareya Herêma Kurdistanê di merasîmê de axivî û spasiya piştrevaniyên Serokwezîrê Herêma Kurdistanê kir.

Xwendekara pileya yekem Vêsta Ferhan Seîd di axaftina xwe de diyar kir: “Em soz didin ku em ê hemû şiyanên xwe bi kar bînin ji bo xizmeta Kurdistanê. Em spasiya piştevaniya Hikûmet û Wezareta Perwerde û mamosteyan dikin.”

Vêsta Ferhan Seîd kêfxweşiya xwe ji bo vê merasîmê û amadebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di vê merasîmê de nîşan da û got: “Em kêfxweş in ku Serokwezîr ligel me amade ye û beşdarî vê merasîmê bûye.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di gotara xwe ya merasîmê de pîrozbahî li xwendekarên yekem ên pola 12 a amadehî, malbatên xwendekaran û mamosteyan kir û hêvî xwast ew xwendekar bi heman awayî li zanîngehê jî serkeftî bin.

Herwiha diyar kir: “Hêvîdar im xwendin ne tenê ji bo xwendinê be, divê bi riya xwendinê welatê xwe avedan bikin û zemîneyeke baştir amade bikin, ji bo hûn di pêşerojê de bibin serkirde, rêber û mamosteyên baş ji nifşên bê re.”

Mesrûr Barzanî daxwaz ji xwendekaran kir jî, di vê qonaxê û qonaxên pêş de sê tiştan li ber çavên xwe bigirin û got: “Niştimanperwerî, jiyandostî û jîngehdostî li ber çavên xwe bigirin.”