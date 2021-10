Serok Barzanî pêşwazî li Balyozê Brîtanya li Iraqê kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro 21ê Cotmeha 2021ê pêşwazî li Balyozê Brîtanya li Iraqê Mark Brayson û şanda pê re kir.

Di hevdîtinê de, rewşa siyasî ya Iraqê, birêveçûna hilbijatinên Encûmena Nûneran û qonaxa piştî hilbijartinan hatin guftûgokirin.

Her di wê civînê de, her du aliyan proseya hilbijartinan bi ser serkeftî bi nav kir û hêvî xwastin ku encamên hilbijartinan bibin destpêka qonaxake nû ku tê de aramiya siyasî pêk were û daxwazên welatî û dengderan bêne cibicîkirin.

Di beşeke din a civînê de, Balyozê Brîtanya li Iraqê piştevaniya welatê xwe ji Herêma Kurdistanê, çaksaziyên Wezareta Pêşmerge û hevahengiya di navbera hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê û hêzên Iraqî de nîşan da.