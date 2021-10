Hevpeymaniya Navdewletî: Dîrokeke me ya bi şanazî ligel Pêşmerge heye

Hewlêr (K24) – Îro 25ê Cotmeha 2021ê di civîneke navbera Wezîrê Pêşmerge yê Herêma Kurdistanê Şoriş Îsmaîl û Fermandarê nû yê Ofîsa Hemahengiyê ya Hevpeymaniya Navdewletî de, li ser mijarên serbazî û rewşa niha ya Iraq û Herêma Kurdistanê gotûbêj hat kirin û tekezî li ser yekrêziya hêzên Pêşmerge û hêzên Iraqê ji bo têkoşîna li dijî terorîstan hat kirin.

Di civînê de ku Birîkarê Wezareta Pêşmerge Serbest Lezgîn û Serokerkan Cemal Mihemed û Fermandarê Ofîsa Hemahengiyê ya Hevpeymanan a li Hewlêrê amade bûn, rewşa Iraq û Herêmê hat gotûbêjkirin. Herdu alî hevnêrîn bûn li ser yekrêzî û hevbeşiya hêzan di têkoşîna dijî teror û terorîstan de li navçeyê. Ji bo vê yekê jî Wezîrê Pêşmerge ragihand: “Niha hevkarî û hemahengiya Hevpeymanan gelek pêwîst e û cihê pêzanîna me ye.”

Fermandarê Ofîsa Hemahengiyê ya Hevpeymanan a li Iraqê tekezî li ser berdewamiya piştevanî û piştgiriya hêzên Pêşmerge kir û ragihand ku xebat û qurbanîdana Pêşmerge cihê şanaziyê ye ji bo her kesî û got: “Dîrokeke me ya gelek bi şanazî ligel Pêşmerge heye û em xelkê Kurdistanê û Pêşmerge hevbeşê xwe yê rasteqîn dibînin.”

Mijara pêngavên çaksaziyê li Wezareta Pêşmerge û proseya xwerêkxistina hêzan û mekanîzmaya rahênan û perwerdeyê li ser bernameya bê ya tîma hemahengiyê ya Hevpeymanan li Iraq û Herêmê, gotûbêja beşeke din a civînê bû. Wezîrê Pêşmerge ragihand; bi hevkarî û hemahengiya berdewam a Hevpeymanan bi arasteya karê çaksaziyê li Wezareta Pêşmerge, pêşketineke berçav hatiye bidestxistin û berdewam jî dibe.

Fermandarê Ofîsa Hemahengiyê ya Hevpeymanan yê li Iraqê ragihand: “Em li vir in û em ê berdewam bin di hemahengî û hevkariyên xwe de, da ku hêzên Pêşmerge ligel artêşa Iraqê amade bikin, li hember parastina aramî û asayîşa navçeyê û têkbirina hemû terorîstan, ji bo vê jî Hevpeymanan di mijara hevkariyên xwe de di proseya çaksaziya Pêşmerge û rêkxistina hêzan û proseya rahênan û perwerde de em bi hêza Pêşmerge berdewam dibin.”

Di dawiyê de her du aliyan bi girîngî pêwendiyên niha yên Wezareta Pêşmerge û Wezareta Berevanî ya Iraqê gotûbêj kirin û Wezîrê Pêşmerge eşkere kir ku ew weke Wezareta Pêşmerge daxwazkar in her dem û bi berdewamî pêwendiyeke wan a baş ligel Wezareta Berevanî ya Iraqê hebe û biryar e sibe 26ê Cotmeha 2021ê şandeke payebilind a Wezareta Berevanî bigihîje Herêmê û ligel Wezareta Pêşmerge bicive, bi mebesta gotûbêjkirina pêngavên dawî yên pêkanîn û erkdarkirina her du lîwayên hevbeş ên navbera Wezareta Pêşmerge û Wezareta Berevanî li deverên ku valahiya ewlehiyê heye.