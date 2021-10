Silêmanî.. Ciwanek bi jenîna li sivnik û bêrikê bala xelkê dikişîne

Silêmanî (K24) – Atta sivnik veguherand amûreke mûzîkê ku bi kemanê ve diçe, bêrik jî mîna bilûrê çêkir û li kolanên Silêmaniyê dijenîne.

Mûzîkjen Atta piştî ku li piraniya kolanên bajar û bajarokên Rojhilatê Kurdistanê geriya, demek e berê xwe daye Başûrê Kurdistanê û li bajarê Silêmaniyê peyama xwe bi amûreyên xwe yên balkêş (sivnik û bêrikê) digihîne welatiyan.

Atta ji K24ê re diyar dike, peyama wî ew e, divê rêz li xebatkarên paqijiyê yên ku gemar û gilêşê kom dikin û her tiştî li derdora me pak dikin, were girtin, herwiha divê xelk bala xwe bidin jîngehê û wê biparêzin.

Her çend e ji çend salan ve mûzîka li ser kolanan li Herêma Kurdistanê belav bûye, lê Atta ji wan mûzekjenên din cudatir e û bi sivnik û bêrikê peyama xwe digihîne.