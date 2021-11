Ekrem Onen: Amerîka û Rûsya ne ligel mana Tirkiyê ya li Sûriyê ne

Hewlêr (K24) – Şîrovekarê siyasî Ekrem Onen li ser gefên Tirkiyê yên li dijî Rojavayê Kurdistanê diyar kir: “Ez bi xwe bawer nakim Tirkiye di şertên niha de operasyonekê bike.” Herwiha destnîşan dike: “Wisa xuya dike ku tifaqeke nediyar di navbera Rûsya û Amerîkayê de heye li ser derxistina Tirkiye û Îranê ji Sûriyê.”

Tirkiye gefa operasyoneke nû bi ser Rojavayê Kurdistanê de dixwe û komên çekdar li derdora Rojavayê Kurdistanê kom kirine û gelek çek veguhestine.

Şîrovekarê siyasî Ekrem Onen ji Stockholmê beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û li ser egera operasyona serbazî ya Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê axivî.

Ekrem Onen diyar kir: “Ez bi xwe bawer nakim Tirkiye di şertên niha de operasyonekê bike. Tirkiye ez bawer dikim bazarê dike, li aliyekî bi Amerîkayê re û li aliyekî jî bi Rûsyayê re, lê Tirkiye pir zehmet e ku îro bikare operasyonekê li ser Rojavayê Kurdistanê bike, ji ber ku ev yek ne di berjewendiya Rûsya û ne jî di berjewendiya Amerîkayê de ye.”

Onen destnîşan kir: “Eger Rûsya an Amerîka, an jî her du bi hev re îşareta kesk nedin Tirkiyê, Tirkiye ne mimkun e ku bikare operasyonekê bike, ji ber ku Tirkiye ji her kesî bêhtir vê yekê dizane.”

Şîrovekarê siyasî Ekrem Onen li ser hevdîtina Serokê Amerîkayê Joe Biden û Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan a li Lûtkeya G20 diyar kir ku Erdogan di hevdîtinê de xwest ji Biden re bide fêmkirin ku Rûsya zorê dide Tirkiyê ku ji Sûriyê derkeve û Erdogan xwest ligel Biden helwestekê nîşan bidin û got: “Lê belê wisa xuya dike ku tifaqeke nediyar di navbera Rûsya û Amerîkayê de heye li ser derxistina Tirkiye û Îranê ji Sûriyê.”