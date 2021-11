Mesrûr Barzanî: Ji bo parastina jîngehê niha dema xebatê ye

Hewlêr (K24) – Serowezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî piştevaniya xwe ji bo stratejiya cîhanî ya bi mebesta rêgirî li guherînên keş û hewayê û germbûna gerdûnî, nîşan da.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand; gotûbêjên lûtkeya Neteweyên Yekbûyî yên ji bo rûbirûbûna guherîna keş û hewayê, piştevan û hander bû ji bo avêtina pêngavan di rûbirûbûna gefeke cîhanî de. Hikûmeta Herêma Kurdistanê beşdar bû di lûtkeyê de ji bo bicihanîna rola xwe ya di vê helmeta cîhanî de. Niha dema xebatê ye.

Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji destpêka destbikarkirinê ve bi girîngî stratejiya parastina jîngeha Kurdistanê dariştiye û di dema xebata xwe de hewl daye sûdê ji enerjiya paqij werbigre û metirsiyên li ser keş û hewayê derketine holê kêm bike û bala xwe bide parastina çavkaniyên avê û zêdekirina rêjeya keskahiyê.

Encouraged by the discussions at the #COP26 Summit to accelerate action against a global threat. The KRG has joined the summit to play its part in this global effort. The time to act is now. pic.twitter.com/Yn74wLexFG