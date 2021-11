Diyaberkir.. Şert û mercên tendirustkaran her ku diçe girantir dibe

Diyarbekir (K24) – Jûra Bijişkan a Diyarbekirê bi civîneke çapemeniyê bal kêşand ser şert û mercên bijişkan û hat amajekirin ku li aliyekê bijişk bênavber kar dikin û mandû dibin û li aliyekê jî dahata wan têra debara wan nake ku ev yek zerarê dide qada tendirustiyê.

Jûra Bijişkan a Diyarbekirê bi civîneke çapemeniyê ragihand ku Yekîtiya Bijişkan a Tirkiyeyê biryar daye di meha mijdarê de rêze çalakiyan li dar bixe û diruşmeya van çalakiyan jî Ked a Me Ye, Gotin jî Ya Me Ye. Hat amajekirin ku armanca van çalakiyan ew e şert û mercên kar ên tendirustkaran were baştirkirin û muçeyên tendirustkaran bo ku bikaribin debara xwe bikin were rêkûpêkkirin. Seroka Jûra Bjişkan a Diyarbekirê Elîf Tûran anî zimên ku hem ji ber pandemiyê barê tendrustkaran girantir bûye û hem jî her çiqas pêdivî hebe jî bi hezaran tendirustkar ji kar hatin derxistin û yên nû jî nayên wergirtin.

Seroka Jûra Bijişkan a Diyarbekir Elîf Tûran got: “Hem mûçeyê bijişkan, hem muçeyê bijişkên malnişîn di binê sînorê debarê de ye. Divê muçe li gorî en flasyonê bi awayeke rasteqîne were desnîşankirin. Divê di ser kar de muçeyê bijişkan herî kêm 18 hezar lîre be û dema malnişîn bin jî herî kêm 10 hezar lîre be. Ji bo ku barê bijişkan di van şertên pandemiyê de siviktir divê tendirustkarên nû werin wergirtin û bijişkên ji kar hatine avêtin jî vegerin ser karên xwe.”

Di daxuyaniya tendirustkaran de xaleke ku derket pêş ew bû ku tendirustkar gelek caran bêyî ku bêhna xwe vedin bênavber kar dikin û herî dawî jî bijişkek ji ber ku 36 seetan kar kir û bêxew ma û ji ber ku bi xew ve çû û qeza derbas kir jiyan xwe ji dest da. Endamê Lijneya Navendî Yê Yekîtiya Bijişkan a Tirkiyeyê Halîs Yerlîkaya dibêje divê demê karkirinê li gor şert û mercan amadekirin.

Halîs Yerlîkaya dibêje: “36 seetan bênavber bêyî ku bêhna xwe vekin kar dikin. Bar hemu ser pişta bijişkan e, ser pişta asîstanan e, ser pişta tendirustkaran e.”

Hat ragihandin ku di çarçoveya rêzeçalakiyên tendirustkaran a meha mijdarê dê di 23yê Mijdarê de li Stenbolê meşek bi navê Meşa Sipî were li darxistin. Dîsa wek berdewamiya van çalakiyan dê di 27ê Mijdarê de li Enqereyê jî kongreyek were li darxistin.