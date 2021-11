Umîd Dede: Doza girtina HDP li dijî hiqûqa navdewletî ye

Enqere (K24) – Li Tirkiyê proseya darazê bo girtina Partiya Demokratîka Gelan (HDP) berdewam e. HDPê parêznameya xwe ya pêşîn radestî Dadgeha Destûra Bingehîn kir. Îro jî Cîgirê Hevserokên HDPê Umît Dede liser naveroka parêznameya HDPê daxuyaniyek berfireh belavkir. HDP bi kurtahî dibêje, hewce ye Dadgeha Destûra Bingehîn, ev dozê betal bike.

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) di çarçoveya doza girtina HDPê de parêznameya xwe ya pêşîn radestî Dadgeha Destûra Bingehîn kir. Birêveberiya HDPê îro liser parêznemaya xwe ya pêşîn daxuyaniyek berfireh belavkir.

HDP radigihîne ku wan di parêznameyê de bi taybetî bal kişandiye liser bandora Desthilatê di destpêkirina ev dozê de. Cîgirê hevserokên HDPê Umît Dede di daxuyaniyê de bal kişand liser naveroka doznameya Serdozgeriya Komarî jî, û got tawanbarkirinên liser HDPê him hiqûqa navxwe him jî ya navdewletî binpê dikin.

Cîgirê Hevserokên, HDPê Umît Dede got: “Serdozgerê Komarî di doznameya girtina HDPê de, 451 endamên HDPê herî zêde bi hewl û xebatên wan yên aştîxwaz, di Proseya Çareseriya Pirsa Kurd de tawanbar dike. Darizandina hewlên HDPê yên di Proseya Çareseriyê de him dijî yaseya 6551emîn ya navxweyî ye, him jî li dijî hiqûqa navdewletî ye.”

Li aliyê din endamê birêveberiya giştî ya HDPê hiqûqnas Dogan Erbaş jî dibêje em çaverê ne ku Dadgeha Destûra Bingehîn ev doze betal bike.

Dogan Erbaş got: “Di ev parêznameyê de em bi giştî liser sedemên hiqûqî yên bo betalkirina ev dozê diravestin. Bo mînak Dadgeha Destûra Bingehîn yekem dozname jiber kêmasiyan ji paş ve ji Serdozgeriya Komarî re şandibû. Em dibînin ku di duyemîn doznameyê de jî kêmasî nehatine tejî kirin lê belê vê care dozname hatiye qebûlkirin. Em hêvî dikin ku Dadgeha Destûra bingehîn, li şûna derbasbûna pêngava duyem, ev dozê betal bike.”

Heger Dadgeha Destûra Bingehîn dozê betal neke, parêznameya pêşîn ya HDPê dê ji Serdozgerê Komarî re were şandin. Piştre bo parêznameya duyem dê dosye dîsa ji HDPê re were şandin. Piştî ku proseya parêznameyên devkî û niviskî bidawî dibin, raportorê dadgehê dê raporta dawîn amade bike. Herî dawî 15 endamên komîsyona Dadgeha Destûra Bingehîn dê liser girtina HDPê deng bidin.