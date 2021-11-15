Serokê Belarusê biryar da koçberan vegerînin welatên wan
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Belarusê Aleksandr Lukaşenko îro duşemê 15ê Mijdara 2021ê ragihand; welatê wî li ser vegerandina koçberan bo welatên wan dixebite, ku piraniya wan xelkê Rojhilata Navîn in û çûne Belarusê.
Ajansa AFP ragihand; Serokê Belarusê biryar daye, koçberên ku li ser sînorê Belarus û Polandayê asê mane, vegerînin welatên wan.
AFP eşkere kir ku ajansa fermî ya Belarusê ragihandiye; Serokê Belarusê Aleksandr Lukaşenko biryar daye li ser wê yekê bixebite ku koçberên li ser sînorê Belarus û Polandayê razî bike ku vegerin welatên xwe.