3. Pêşangeha Xwarinên Herêmî ya Diyarbekirê dest pê kir

Diyarbekir (K24) – Li Diyarbekirê 3. Pêşengeha Xwarinên Herêmî dest pê kir. Di pêşangeha ku ji aliyê Jûra Pîşesazî û Bazirganiyê Ya Diyarbekirê ve tê li darxistin de ji 52 bajaran 175 kompanî beşdar in û pêşangeh dê heta 21ê Mijdarê bo serdêran vekirî be.

Li Diyarbekirê li Navenda Pêşengeh û Kongreyê Ya Mezopotamyayê 3. Pêşengeha Xwarinên Herêmî dest pê kir. Pêşengeh bi rêrismekê dest pê kir û şûna qurdeleyê penêrê navdar ê Diyarbekir penêrê kezî ku 53 metre bû hat jê kirin. Di rêrisma vekirinê de komên folklorê derketin ser dike û dengbêjan jî kurte konsertek pêşkêş kirin.

Di axaftinên vekirinê de Parêzgarê Diyarbekir Munîr Karaloglû, Parlementerê Ak Partî yê Diyarbekir Mehdî Eker, Serokê Jûra Pîşesazî Bazirganiyê Ya Diyarbekri Mehmet Kaya û nunerên saziyên sivîl û karsazan bal kêşandin ku pêşangehên bi vî rengî bo danasîna Diyarbekirê û geşepêdana aboriyê girîng in. Yek ji amadekarên pêşangehê Neslîhan Fîdan amaje dike ku pêdiviya Diyarbekir bi pêşangeheke bi vî rengî hebû û divê xebatên wisa domdar bin.

Amadekara Standên Pêşangehê Neslîhan Fîdan ji K24ê re got:“Diyarbekir di dema pandemiyê de hem ji aliyê dêruniyê ve û hem ji aliyê aborîyê ve zirar dîtibû. Ji ber wê yekê li darxistina vê pêşangehê girîng û pêwîst bû. Bi pêşangehên bi vî rengî hem têkiliyên navbera kompaniyê bajarên cûda xurt dibin û hem jî dibe wesîle ku danasîna Diyarbekirê jî were kirin. Çanda xwarinê ya Diyarbekirê dewlemend e û navdar e û bi van organîzasyonan jî bêhtir danasîn tê kirin.”

Di pêşangehê de li gel xwarina navdar a Diyarbekirê cegerê ji gelek bajaran bastîq, benî, hingiv, penêr û gelek xwarin û xurekên din hatin pêşandan. Di Pêşengeha Xwarinên Herêmî Ya Diyarbekirê de ji 52 bajaran 175 kompanî beşdar in û kompaniyên ku beşdarî pêşangehê bûn jî ji eleqeya welatiyan jî keyfxweş in. Beşdar dibêjin bo kompaniyan beşdariya pêşangehên Diyarbekirê girîng in, ji ber ku Diyarbekir ji gelek aliyan ve navdar e.

Pêşangeha Xwarinên Herêmî ya ku di 16ê Mijdarê de dest pê kir dê heta 21ê Mijdarê roja yekşemê bo welatiyan vekirî be. Pêşangeha Xwarinên herêmî cara yekem di sala 2018an de hatibû li darxistin û di sala 2020an de ji ber pandemiyê hatibû betalkirin ku di sala 2019an de 172 hezar welatiyan serdana pêşangehê kiribûn û îsal tê pêşbînîkirin ku hijmara serdêran zêdetir be.