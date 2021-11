Mesrûr Barzanî: Ji ber canjidestdana 27 penaberan xemgîn im

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyamek belav kir û ragihand ku ji ber canjidestdana 27 penaberan li Kanala Îngilîz (navbera Fransa û Brîtanyayê) gelek xemgîn bûye.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Ez gelek xemgîn im ji ber şeva borî canjidestana 27 penaberan li Kanala Îngilîz, ku dibe hejmarek ji wan Kurd bin, em ji bo diyarkirina nasnameyên wan dixebitin. Em hevxemiya xwe jî ji bo malbatên wan tînin ziman.”

Mesrûr Barzanî herwiha destnîşan kir: “Ev bûyer metirsiya koçkirina neyasayî û wan qaçaxçiyan tîne bîra me ku xelkê ber bi mirinê ve dibin. Divê em hemû bi hev re rê li ber wan bigrin.

I'm deeply saddened by the tragic loss of 27 innocent lives in the English Channel last night. Some of the victims appear to be Kurds. We are working to establish their identities. Our thoughts are with their families.