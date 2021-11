Li Hewlêrê maratonek ji bo hevkariya bi nexweşên penceşêrê birêve çû

Hewlêr (K24) – Ji bo hevkariya bi nexweşên penceşêrê re, îro li Hewlêrê maratonekê dest pê kir.

Parêzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw, Wezîrê Tendirustiyê Dr. Saman Berzincî û hejmarek ji berpirs û xelkê Hewlêrê tê de beşdar bûn.

Dr. Saman Berzincî di konferanseke rojbanevaniyê de ragihand, bez û werzişa rojane, mirovan ji gelek nexweşiyan diparêze û ji aliyê deronî ve jî wan aramtir dike.

Herwiha got, peyama me ji vê maratonê ew e, em ji nexweşên penceşêrê re bibêjin ku em hemû piştevan û hevkarên we ne.