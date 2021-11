Mesrûr Barzanî bi xwendekarên zanîngehên Kurdistanê re civiya

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesûr Barzanî serdana xwendekarên beşên navxweyî yên zanîngehan kir û ji nêzîk ve rewşa xwendekaran şopand û bi hejmarek xwendekarên zanîngehên Kurdistanê re civiya.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di destpêka civina bi xwendekaran re got: “Hez dikim guftûgoyeke bi aşkere bi we re bikin û guhdariya we bikim, ta bizanim daxwazên we çi ne.”

Mersrûr Barzanî got: “Em li welatekî dijîn, mixabin bi dirêjahiya dîrokê rastî qeyran, pirsgirêk, êrîş û stemê bûye. Hemû pêkhateyên Herêma Kurdistanê mexdûr bûn. Herwiha gelek hewl jî tên dayîn ku em li ser pêyên xwe ranewestin.”

Herwiha got: “Ez dizanim ku pirsgirêkên we hene, lê belê li hemû Kurdistanê pirsgirêk hene. Her çînekê pirsgirêkên wan ên cuda hene. Lê belê çareserkirina pirsgirêkan bi gufûtgoya bi hev re tê kirin. Divê wm guhdariya hev bikin û bi hev re hest bi berpirsariyê bikin.”

