Fransayê sersaxî li malbatên pênc şehîdên Kuleco kir

Hewlêr (K24) – Konsulxaneya Giştî ya Fransayê ya li Hewlêrê peyameke sersaxiyê arasteyî kasûkar û malbatên pênc şehîdên Kuleco kir.

Di peyamê de hatiye diyarkirin: “Konsulxaneya Giştî ya Fransayê ya li Hewlêrê sersaxî arasteyî malbatên wan pênc pêşmergeyan dike, ku duh bi şev li Kuleco di rûbirûbûna DAIŞê de şehîd bûn. Konsulxane hevsoziya xwe ji bo hevalên wan ên birîndar nîşan dide.”

Di beşeke din a peyamê de Konsulxane li ser hesabê xwe yê Twitterê bi zimanê Kurdî diyar kiriye: “Şerê dijî DAIŞê şerê me yê hevbeş e, em rijd in li ser berdewamkirina vî şerî mil bi milê pêşmergeyan, hêzên ewlehiya Iraqê û hevbeşên me yên li Hevpeymaniyê.”

Şeva borî di encama êrîşeke DAIŞê de û teqîna bombeyeke vedayî li ser rêya karwana hêzên Pêşmerge li gundê Kuleco yê li sînorê Germiyanê, pênc pêşmerge şehîd bûn.