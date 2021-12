Mesrûr Barzanî ji xelkê Kurdistanê re: Vaksînan werbigirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî careke din daxwaz ji xelkê Kurdistanê dike, ji xweparastina ji Koronayê, vaksînê werbigirin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li hejmara xwe ya tora civakî “Twitter” nivîsî: “Ez bang li Kurdistanîyan dikim vaksînê werbigirin û xwe û ezîzên xwe ji metirsiyên vîrûsa Koronayê biparêzin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî diyar kir jî, nêzîkî 200 navendên wergirtina vaksînan li ber dest in û bi rêya pesterê taybet navê xwe ji bo wergirtina wergirtin vaksînan tomar bikin (gov.krd)

Di dawiya peyama xwe de, Serokwezîr Mesrûr Barzanî daxwaz kir ku xelk bi wergirtina vaksînan, Kurdistanê ji metirsiyên pandemiya Koronayê biparêzin.

I urge Kurdistanis to get the vaccine. Protect yourselves and your loved ones from the Coronavirus.



- Get your vaccine for free at any of almost 200 centers

- Pre-register online at https://t.co/wZ4dpxXZBL



Get vaccinated, protect Kurdistan. pic.twitter.com/jsy6sllaso