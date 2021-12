Mesrûr Barzanî: Emê bi her awayî piştgîriya Pêşmerge û xelkê navçeyên Kurdistanî bikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê îro 8/12/2021ê bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî û amadebûna Cîgirê Serokwezîr Qubad Talebanî civiya.

Encûmena Wezîran guftûgo derbarê êrîşên teroristên DAIŞê li ser navçeyên Kurdistanî yên li derveyî îdareya Herêma Kurdistanê kir ku bûn sedema şehîdbûn û birîndabûn hejmarek Pêşmergeyên qehreman û welatiyan.

Serokwezîr bi navê Encûmena Wezîran sersaxî li kesûkarên şehîdan kir û hêviya başbûna zû ji birîndaran re xwast. Serokwezîr amaje bi wê da, ew ligel Hikûmeta Federalî di pêwendiyên berdewam de ne ji bo firehkirina derfetên hevkarî û hevahengiyê ji bo dagirtina valahiya ewlehiyê li navçeyên Kurdistanî yên hatine birîn û dabînkirina pêwîstiyên Pêşmerge ji bo rûbirûbûna teroristên DAIŞê. Serokwezîr Tekez kir, her çi ji me bê, em ê bikin ji bo piştevanîkirina Pêşmerge û parastina xelkê xweragir yên wan navçeyên Kurdistanî yên rûbirûbûyî gefên teroristên DAIŞê bûne ku ev êrîş beşek in ji siyaseta berdewam a guhartina demografiya wan navçeyan û neçarkirina rûniştvanên ku ji cihên xwe derkevin.

Di beşa yekem a civînê, reşnivîsa yasaya (perwerde û fêrkarî li Herêma Kurdistanê) ji aliyê Wezîrê Perwerde Alan Hemeseîd ve hat pêşkêşkirin. Piştî guftûgo û gengeşekirinê, Encûmena Wezîran bi koma dengan ew projeyasa pesend kir, bi armanca rêkxistina hemû wanrên perwerde û fêrkariyê li ser binemayên serdemyane û pêşvebirina zêdetir a proseya perwerdehiyê ji bo danîna bingeha sîstemeke perwerdeyê ya nû li Kurdistanê. Ew proje fireh û giştgîr e û tevahiya proseya perwerde û fêrkirinê li sektora hikûmî û taybet li xwe digire.

Piştre Wezîrê Eliktirîkê Mihemed Salih projeyasaya (sererastkirina yekem a yasaya Wezareta Eliktirîkê ya hejmara 6 a sala 2021) pêşkêş kir ku armanc jê, baştir rêkxistina heykeliyeta wezaretê ye. Ew projeyasaya ji aliyê Encûmena Wezîran ve hat pesendkirin û biryar hat dayîn, her du projeyasa ji bo Parlamentoyê bêne şandin.

Piştî hîngê Wezîrê Çandinîyê û Jêderên Avê Bêgerd Talebanî reportek Derbarê hişkesaliyê û metirsîyên li ser berhemên çandinîyê li Herêma Kurdistanê pêşkêş kir ku encam dê bandorê li ser zêdebûna buhayê madeyên peyînên kîmyayî û bandorê li ser çandina berhemê genim û ceh, rewşa ajeladaran, kêlgehên mirîşkan, samanên masîyan û bilindbûna buhayê êma ajelan bike. Di raporê de amaje bi girîngiya çavkaniyên avê, bendav, projeyên avdanê, peydakirina avê û parastina rêjeyên bikaranîna avê bi riya hişyarkirina welatiyan hate kirin. Encûmena Wezîran û herwiha çendîn pêşniyazên asankariyê ji bo cotkar û ajeldarên Herêmê hatin pêşkêşkirin, Encûmena Wezîran jî wezîrên pêwendîdar bi wan asankariyan raspardin ku kar li ser bikin û di çarçoveya yasayên berkar de hevkar bin.

Piştre Wezîrê Rewşenbîrî Heme Heme-Se'îd û Serokê Fermangeha Meday û Zanyariyan gelek têbînî, pêşnîyar û rasperdeyên ji bo rêkxistina ragihandin û medyaya civakî ligel rewşa niha ya li bereyên şerê li dijî terorîstên DAIŞ pêşkêş kirin ku pêwîst e wek ragihandina berpirs rola xwe di parastina asayişa neteweyî û selametî û jîyana Pêşmergeyên qehreman de bibînin, berûvajî wê jî dê bandoreke nerênî li ser planên rûbirûbûna terorîstan û bereyên berevaniyê bikin.