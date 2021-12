Mesrûr Barzanî: Pêwîst e kesûkarên qurbaniyên jenosayda Êzidiyan bêne qerebûkirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî tekez kir, pêwîst e kesûkarên qurbaniyên jenosayda Êzidiyan bêne qerebûkirin û hevkarî bi civak Êzidiyan re bê kirin ji bo avedankirina Şingalê.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li hejmara xwe ya tora civakî “Twitter” amje bi vegerandina termên 41 qurbaniyên komkujiya Êzidiyan bo gundê Koco kir û wê derbarê de ragihand, tekezî li piştevaniya xwe ji bo qurbaniyên Êzidî dikin.

Herwiha ragihand, pêwîst e kesûkarên qurbaniyên jenosayda Êzidiyan bêne qerebûkirin û hevkarî bi civak Êzidiyan re bê kirin ji bo avedankirina Şingalê.

Tekez kir jî, pêwîst e em hemû pabend bin ku teroristên DAIŞê bêne cezakirin.

This is a moment to look inwards, to reaffirm our support for the victims, and their right to compensation. For the Yazidi community in particular, we must help rebuild Sinjar, and remain steadfast in our collective commitment to hold ISIS terrorists accountable.