Altan Tan: Ti têkiliya min bi xebatên Ayhan Bîlgen re tune ye

Dîyarbekir (K24) – Parlamenterê berê yê HDPê Altan Tan diyar kir ku bi Ayhan Bîlgen ê ku ji HDPê îstifa kiriye û amadekariya partiya nû kiriye re, bilêvkirina navê xwe rastiyê nîşan nade û got: "Ji xeynî tiştên ku min di medyayê de xwend û dît ku Ayhan Bîlgen dixwaze çi bike, ti agahiyek min nîne.”

Altan Tan, di derbarê rojeva Kurd an û Tirkiyê de ji K24ê re axivî û wiha axivî:

“Di ser hilbijartinên 7ê Hezîrana 2015an de 6 sal derbas bûn. Çima Ayhan Bîlgen 6 salan li benda HDPê ma, ez fêm nakim. Di sibeha 8ê Hezîrana 2015an de min rexne, helwest û bertekên xwe him ji bo HDPê û him jî ji PKKê re bi awayekî pir zelal vegot. Li ser plan û bernameya Ayhan Bîlgen ji xeynî tiştên ku min di medya û çapemeniyê de xwendiye û dîtiye tu agahiyek din li ber destê min nîn e. Ji sala 2015an û vir ve di nava 6 salên derbasbûyî de, heta niha di derbarê vê bûyerê û nirxandineke giştî ya siyasî de ti axaftineke herî biçûk jî çênebûye. Ti eleqeya min û agahiya min ji xebata Ayhan Bîlgen tuneye.”

Tan, bal kişand ser wê yekê ku hewla avakirina partiyeke nû nedaye û wiha dewam kir:

“Navê min li her derê tê gotin lê ez nizanim. Ti hewldan û armanceke min nîne ku ez bixwe partiyeke nû ava bikim. Min gelek caran gotiye, destpêkirina partiyê ne wek destpêkirina tirşiyê ye. Pêşî hizireke cidî lazim e. Yanî fikreke nû, paradîgmayeke nû. Ji bo ku partîyek weha di bin şert û mercên herî kêm de bixebite aborîyê hewce ne. Niha spas ji Xwedê re, nêrînek min heye. Lê mixabin kesên ku li dora van ramanan kom dibin têrê nakin. Ji bilî vê, îro şert û mercên aborî ji bo vê tune ne."

CHP ya berê û ya niha

“Di mehên borî de şandeke CHPê çûbû Herêma Kurd an, hinek parlamenter gelek caran tên bajarên Kurdistanê. Hûn çi cudahiyê di navbera nêzîkatiya CHPê ya kevn û CHPê ya nû ya li hemberî kurdan de dibînin? Tan bersiva pirsê wiha da:

“Di navbera CHPya berê û CHPya îroyîn de ferqek mezin heye. Birêz Kiliçdaroglû hewl dide ku CHPê ji xeta pir û pir xeleta berê maqûltir bike partiyeke çep û demokrat bik e. Di kadroyên xwe de guhertinên girîng çêkir. Di axaftinên wan de jî cudahiyên mezin hene. Berê jî CHP bi qismî û pir kêm xeletiyên xwe tîne ziman. Ev hemû tiştên erênî ne. Helbet Partiya Komarî ya Gel, Partiya Komarî ya Gel e û Îttîhat û Terakkî ye. Hema bêje beşeke mezin ji kadroyên sereke yên damezrîner Îttihat û Terakkici ye. Bi rastî Celal Bayarê ku ji CHPê veqetiya û Partiya Demokrat damezrand, xwedî gotineke pir navdar e û dibej e: “Tenê partiyeke min heye ew jî Îttîhad û Terakkî ye.” Ne karekî hêsan e ku ev kevneşopî ji nav CHPê û siyaseta Tirk an wisa bi hêsanî ji holê bê rakirin an jî were tamkirin. Ji ber vê yekê ez rêya Kiliçdaroglu erênî dibînim, lê helbet ev têrê nake.”

Banga Kiliçdaroglu ji bo hevdu fihêlkirin

Tan, bal kişand ser gotina Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu ya “Hevdu fihêlkirinê” û wiha got: “Hevdu fihêlkirin jî gavek rast e. Lê divê navê helal bê danîn. Pêşî divê ew bi rabirdûyekê re rû bi rû bimîne. Pêdivî ye ku di derbarê îro de nîqaşek nû pêş bikeve û kadroyek minasib derkeve holê. Tevî ku Muharrem Înce û gelek kesan ji CHPê îstifa kiribe jî, em ê çawa bi Şaredara Boluyê Tanju Ozcan re vê 'Hevdu fihêlkirin' bikin? Rêya Kiliçdaroglu rêya rast e. Çi dike bila bike, ji bo ku dengên kurdan bi dest bixe jî, rêya rast e.”

Kurd nêzî CHPê dibin?

Tan, diyar kir ku gotinên ku di van demên dawî de kurd nêzî CHPê dibin, rastiyê nîşan nadin û got: “Vê gavê ji girseya sereke ya ku di mijara pirsgirêka Kurd de ciddî ye, bi rastî nîgeran e û bi van fikaran dengê xwe daye HDP û AKPê ku pirsgirêka Kurd çareser bikin, ji CHPê re tune ye. Ji beşê sereke yê kurdan, hê tu arasteyî CHPê nemaye. Lê eger Kiliçdaroglu di rojên pêş de tiştên hîn zêdetir, berçav û konkrettir bibêje, wan bawer bike û ne bi cerdevanan re, bi kadroyên durusttir re têkilî deyne, dibe ku ev meyla hanê bikeve ber pirsê. Lê îro ne wisa ye. Divê kadroyek ku bi siyasetê re mijûl bûye, bi huner û wêjeyê re mijûl bûye, di jiyana çandî de gihîştibe qonaxek diyarkirî û berê xwe di warê karsazî û bazirganiya rast di nav Kurdan de îspat kiriye hebe. Mebesta min ev in.