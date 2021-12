Hewlêr biryara hikûmeta federal a terxankirina 2 miliyar Dînar bo rûbirûbûna lehiyan red dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Parzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw nerazîbûna xwe li hember biryara Encûmena Wezîran a Iraqê nîşan da û got: “Ev birê pereyan ne di asta hêviyên me de ye.”

Nivîsgeha Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî di daxuyaniyekê de ragihandibû, Serokatiya Encûmena Wezîran a Iraqê 2 milyar Dînar ji bo rûbirûbûna lehiyan ji Herêma Kurdistanê re terxan kir.

Li ser vê biryara Encûmena Wezîran a Iraqê, Parêzgarê Hewlêrê di daxuyaniyê de nerazîbûna xwe nîşan da û ragihand, ji bilî ziyanên canî, ziyanên madî biqasî 21 milyar Dînar hatin texmînkirin, ji ber wê û wek mafekî me yê yasayî me daxwaz ji Hikûmeta Iraqê kir ku ji budceya karesatan û bûyerên awarte ku mehane ji budceya Herêma Kurdistanê tê birîn, beşa ku mafê Herêma Kurdistanê ye ji me re vegerîne.

Parêzgarê Hewlêrê got jî: “Di civîna Encûmena Wezîran a Iraqa Federal de, biryar hat dayîn ku tenê 2 milyar Dînar ji Hewlêrê re were şandin, ev jî li hemberî ziyana mezin a karesateke xwezayî ya bi ser bajarê me de hatiye, ti carî ne di asta hêviyên me de bû.”

Herwiha di daxuyaniyê de hat: “Ev birê pereyan ne di asta qebareya ziyanan de ye, ji ber wê ligel ku em van pereyên ji me re hatiye diyarkirin red dikin û bi ti awayî wernagirin, em bêhêvîbûna xwe ji hevkariyên Hikûmeta federal a Iraqê nîşan didin û em van pereyan qebûl nakin.”

Parêzgarê Hewlêrê got: “Em daxwazê ji Encûmena Wezîran a Iraqê dikin ku bi biyara xwe ve biçe, ji ber ku tiştê me daxwaza wê kiriye, mafekî me yê yasayî ye û ne em xêrekê dixwaz dikin, ji ber ku mehane bi navê xerciyên siyasî ji budceya Herêma Kurdistanê dihat birîn û niha jî di vê dema ku pêwîstiya me heye, divê ji me re bê vegerandin.”