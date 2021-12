Serok Barzanî: Ez hêvî dikim sala 2022yan saleke tendirusttir be

Hewlêr (K24) – Serok Mesûd Barzanî bi boneya hatina sersala nû peyama pîrozbahiyê belav kir û ragihand: “Ez hêvî dikim sala 2022yan saleke tendirusttir be.”

Serok Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek belav kir û ragihand:

Ji bo xelkê Kurdistan û Iraq û hemû cîhanê, sersala we ya nû pîroz be.

Ez hêvî dikim sala 2022yan saleke tendirusttir be.

Bihêlin ez derbarê hêzekê jî biaxivim ku her dem nêzîkî dilê me ye, ew jî hêzên Pêşmerge ne û ez pîrozbahiya sala nû li wan dikim ku qurbaniyên wan heta hetayê dê di bîra me de bin.

To the people of Kurdistan, Iraq and the rest of the world, Happy New Year. Let's hope for a healthier 2022. Allow me to also state something that's never too far from my heart, happy New Year to the Peshmerga forces whose sacrifices will eternally remain engraved in our memory.