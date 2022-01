Mesrûr Barzanî sersaxiyê li Fuad Mesûm dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji bo koça dawiyê ya Mihemed Mesûm peyameke sersaxiyê arasteyî Fuad Mesûm kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di peyama xwe de ragihand, “Ji bo koça dawiyê ya birayê we, xwedêjêrazî Mihemed Mesûd, pirse û sersaxiyê li we û malbata we ya birêz dikim û xwe bi hevbeşê xema we dizanim.”

Si peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî de hat: “Xwedêyê mîhreban giyanê wî bi bihuştê şad bike û sebir û aramiyê jî bi we û malbata we bibexişîne.”