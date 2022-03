Dam û dezgehên medyayî yên Bakur û Tirkiyê êrişa li ser Hewlêrê şermezar dikin

Diyarbekir (K24) – Dam û dezgehên medyayî yên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê êrişa mûşekî ya li ser Hewlêr û Kurdistan24ê şermezar kirin û piştgiriya xwe ragihandin. Nûner û rêveberên komeleyên medyayî gotin ku; Kurdistan24 deng û rengên Kurdistaniyan e û Kurdistan24 xizmeta aşitî û demokrasiya navçeyê dike.

Supaya Pasdarên Îranê bi mûşekan êrişî Hewlêr a paytexta Herêma Kurdistanê kir û ziyan gihîşt avahiya Kurdistan24ê jî. Êrişê li cîhanê deng veda û rastî bertekên tund hat. Raya giştî ya Bakurê Kurdistanê jî piştgiriya xwe ji bo Herêma Kurdistan û Kurdistan24ê ragihand. Komeleyên rojnamegerî yên Bakurê Kurdistanê jî êriş şermezar kirin û gotin ku ti hêz nikare dengên medyaya Kurdîstanî qut bike. Serokê Komeleya Rojnamevanên Başûrrojhilat (GGC) Mucahît Ceylan serdana nivîsîngeha Kurdistan24ê ya Diyarbekirê kir û got; Kurdistan24 xizmeta aşitî û demokrasiyê anavçeyê dike û em vê êrişa kevneperest şermezar dikin.

Serokê GGCê Mucahît Ceylan wiha axivî: “Em dizanin ku Kurdistan24 di weşanên xwe de behsa yekîtiya gelên Iraqê, aşitî û biratiyê dike. Ev êriş li demokrasî, aşitî û derbirîna fikr û ramanên rojnamegeriyê hatiye kirin. Em vê êrişê wekî êrişên hişmendiya kevneperest dinirxînin. Em wekî GGCê piştgiriya xwe ji bo Kurdistan24ê radigihînin û ji birîndaran re şîfayê dixwazin.”

Bikarhînerên medyaya civakî jî bertek nîşanî êrişên li ser paytexta Herêma Kurdistanê û Kurdistan24ê dan û gotin ku Hewlêr aramgeha Rojhilata Naverast e û Kurdistan24 jî tevî hemû êrişan dê berdewam li ser ragihandina pêşhat û bûyeran karê xwe bike. Nûnerê Sendîkaya Rojnamegerên Tirkiyeyê (TGS) yê Diyarbekirê Mahmut Oral got; armanckirina dezgeheka medyayî nayê qebûlkirin û divê berpirsên vê êrişê bên sizakirin.

Nûnerê TGS li Diyarbekirê Mahmut Oral dibêje: “Karê rojnamegerî pîroz e, di şeran de jî divê neyên armanckirin. Li ti cihekî cîhanê bi gefxwarinên li ser medyayê rastî nayên veşartin. Li Tirkiye û Rojava jî gelek caran dam û dezgehên medyayî hatin armanckirin lê hemû dezgehan rûmala xwe berdewam kirin. Herêm li Rojhilata Naverast aramgeh e, divê neyê têkdan. Heger hewlên têkdana Herêmê hebin jî em îdane dikin.”

Di demeke kurt de navê Kurdistanê di torên medyaya civakî de derket pêş û bi sedhezaran bikarhîner piştgriya xwe ragihandin. Bikarhênerên medyaya civakî gotin ku, ev êriş gefxwarineke mezin be jî îradeyeke ji vê gefê mezintir li Herêma Kurdistanê heye. Hevserokê Komeleya Rojnamegeran ya Dîcle Firatê Serdar Altan got; ji xwe medyaya kurdî li tevahiya cîhanê di bin zor û zehmetiyan de karê xwe dike, ev êrişên bi vî rengî jî zehmetiyan girantir dike.

Hevserokê DFG-ê Serdar Altan diyar dike: “Em êrişa mûşekî ya li ser Herêma Kurdistanê û Kurdistan24ê pêk hatî şermezar dikin. Rojnamevaniya kurdî û medyaya kurdî li tevahiya cîhanê di bin zext û zordariyan de ye hewl dide karê xwe bike. Êrişên bi vî rengî jî vê zehmetiyê girantir dike û rojnamevanên kurd jî têxe navê xemgînîyekê de.”

Komeleya Rojnamegerên Nûjen (ÇDG) jî bi kurdî peyamek belav kir û got; ji kûderê hatibe bila hatibe ew van êrişan şermezar dikin û peyama xwe ya derbasbûyînê û silametiyê arasteyî xebatkarên Kurdistan24ê kirin. Komeleya Rojnamevanên Kurdistanê jî daxuyand ku ragihandin karek pîroz e û ev êrîş li hemberê destkeftinên gelê kurd e. Serokê Komeleya Rojnamevanên Kurdistanê Mehmet Feratoglu got; hin alî dixwazin dîsa aloziyên derxînin, divê li hemberî êrişan hemû kurd xwedî yek helwest bin.

Serokê Komeleya Rojnamevanên Kurdistanê Mehmet Feratoglu got: “Dema ku em di medyaya herêmî de dixebitin em gelek caran ji bo şopandina rojeva Başûrê Kurdistanê ji Kurdistan24ê sûdê werdigirin; ji ber ku hûn reng û dengên Kurdistanê ne. Çiqas medyaya kurdistanê bihêz be kurd jî ewqasê serbilind in. Em hem xebatên kurdistan 24ê pîroz dikin hem jî şîfayê ji birîndaran re dixwazin.”

Rêveber û nûnerên dam û dezgehên ragihandinê yên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê, partiyên siyasî, hunermend, nivîskar, rewşenbîr û welatiyan êrişa li ser Hewlera paytexta Herêma Kurdistanê şermezar dikin û piştgiriya xwe radigihînin.