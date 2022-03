Mesrûr Barzanî: Ligel Kazimî hevnêrîn bûn divê ev cure êrîş bêne rawestandin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand, ew ligel Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî hevnêrîn bûn ku divê ev cure êrîş bêne rawestandin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li Twittera xwe nivîsî: “Îro me pêşwazî li Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî kir û me ew gotûbêj li ser wê êrîşa dijminane ya li ser navçeyên niştecihbûna welatiyên sivîl kir.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî ragihand jî, “Hevnêrîn bûn ku dubarebûna van cure êrîşan li ser serweriya Iraqê divê bêne rawestandin.

I received PM @MAKadhimi and Iraqi ministers in Erbil to discuss yesterday's despicable attacks and closely see the damage to civilian areas.



We're in absolute agreement that the repeated attacks on Iraq's sovereignty must stop -mb. pic.twitter.com/UdiS8u7s8v