Parêzgarê Diyarbekirê bi Kurdî Newroz pîroz kir

Diyarbekir (K24) – Parêzgarê Diyarbekirê Munîr Karaloglu, di peyama xwe ya pîrozkirina Newrozê de tîpa “W” bikar anî.

Karaloglu, di peyama xwe de bi kurmancî û zazakî û tirkî Newroz pîroz kir û got; “Nevruzumuz kutlu olsun. Newroza me pîroz be. Newrozê ma pîroz bo”

Parêzgarê Diyarbekirê Munîr Karaloglu di peyama xwe de got; “Newroz, roja nû ye, Newroz bihar e, Newroz navê hemû rêngên hevpar yên ku ji Rojhilata Naverast heta Anatoliyayê, ji Asyayê heta Balkanan e. Bila Newroz ji bo Diyarbekira me, welatê me û erdnîgariya me bibe wesîleya şahî û bereketê.”