Serkirde û dîplomatkarên biyanî cejna Newrozê li gelê Kurd pîroz dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Piştî ku êvara 20ê Adarê Serok Mesûd Barzanî agirê Newrozê li parka Şaneder a Hewlêrê vêxist, li ser asta navxwe û navdewletî, mezin dîplomatkar, serkirde û kesayetiyên siyasî, cejna Newrozê wek cejneke netewî li gelê Kurd pîroz kirin.

Li ser astê navxwe, nûneratî, nivîsgehên dîplomatîk û konsulxaneyên welatên biyanî peyamên pîrozbahiyê li hejmarên xwe yên li tora civakî, arasteyî gelê Kurd kirin.

Di vê çarçoveyê de, Konsulê Giştî yê Brîtanya li Hewlêrê David Hunt bi zimanê pîrozbahî li gelê Kurd kir.

Konsulê Îmarata Erebî li Hewlêrê Ehmed El-Zehawî di daxuyaniyekê bo K24ê de, cejna Newrozê li Serok Barzanî, Serokê Herêmê, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û gelê Kurd pîroz kir û got: Newroz cejneke Kurdan gewre ya Kurd li Iraq û cîhanê.

El-Zehawî got: “Ji dema ez hatime Herêma Kurdistanê, me hest kir ku ez li malbat û dostên xwe de me û min ti carî hest bi xerîbiyê nekir.

Konsulê Giştî yê Amerîka li Hewlêrê Robert Palladino bi boneya cejna Newroz û Sersala Kurdî, peyamek arasteyî gelê Kurdistanê kir û û got: “Hêvîdar im gelê Kurd demeke xweş ligel malbat, dost û hezkirên xwe derbas bikin û pêşerojeke xweş û geş ji hemû dostên xwe yên Kurd re hêvî dikim.”

Palladino got: “Amerîka xwazyar e pêwendiyên wê yên bihêz bi Herêma Kurdistanê re hebin.”

Rêveberê Nivîsgeha Balyozxaneya Kanada li Iraqê Yves Duval ji K24ê re ragihand, Ew ê di Newrozê de cilûbergên kurdî li xwe bike û Newrozê bi hevalên xwe yên kurd re pîroz bike.

Her wiha got ku ew ji Îlona sala 2021ê ve hatiye Herêma Kurdistanê û ew spasiya gelê Herêma Kurdistanê dike ji ber mêvandarî û dostaniya ku aliyê wan ve dîtiye.

Konsulê Komara Çîk li Hewlêrê Karel Kortanek gotina xwe arasteyî gelê Kurd kir û got: Gelekî xweşhal im bi bê boneyê pîrozbahiyê li gelê Kurd bikim. Newroza we pîroz be û hêvîdar in hûn bihnvedaneke xweş bi malbat û hevalên xwe re derbas bikin.”

Her di cejna Newrozê de, Konsulê giştî yê Ermenistanê li Hewlêrê Arshak Manoukian, got ku ew di vê boneya pîroz de, ji dil û can pîrozbahiyên xwe ji Kurdên Kurdistana Iraqê re dişîne.

Di berdewamiya axaftina xwe de got jî: “Ji ber ku Newroz sembola destpêka buharê û sala nû ye, ez ji bo hemû gelên Kurdistana Iraqê aramî, ewlehî û bextewariyê dixwazim.”

Nûnera Netewên Yekgirtî li Iraqê Hennis Plasschaert bi boneya cejna Newrozê got: “Ev cejna nûkirina jiyanê ye û rolke wê ya girîng di bihêzkirina pêwendiyên di navbera gelan de heye.”

Plasschaert got: “Pêwîstiya me ji her demê bêtir bi nirxên vê boneyê heye, ji ber ku em bi metirsiyên hebûnê ya guherîna keşûhewayê re rûbirû ne, ku bandorek neyînî li ser jiyana me û gerstêrka me dike.”

Herwiha hêvî xwest ku nakokiyên li Iraqê bilez bêne çareserkirin ji bo ku welat ber bi pêşketina berdewam û geşbûnê ve biçe.

Ji aliyê xwe ve, Welîehdê Ebû Dahbî Mihemed Bin Zayid di peyamekê de Newroz li gelê Kurd pîroz kir û hêvî xwast ku ev bone bibe sedema xêr, aştî û pêşketina gelên cîhanê.

Herwiha her yek ji Serokê Amerîka joe Biden, Serokwezîrê Brîtanya Boris Johnson, Serokwezîrê Kanada Justin Trudeau û hejmarek ji serokên welatên din di boneya cejna Newrozê de, peyamên pîrozbahiyê arasteyî gelê Kurd kirin.