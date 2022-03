Nîşaneya guherina helwesta desthilata Tirkiyê derbarê doza Demirtaş de

Stenbol (K24) – Cîgirê Serokê AK Partî der barê darizandina Hevserokê berê yê HDP Selahattîn Demîrtaş de ku li gel biryara berdana Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê wek girtî tê darizandin got: Ji bo bicîhanîna biryara Dadgehên Mafên Mirovan a Ewropayê divê formulasyonekê were dîtin. HDP vê axaftinê girîng dibîne û dibêje pêwîst e serdestiya hiqûqê were bicîhanîn. Li gor hin şîrovekaran jî biryara bicîhanîna dadgeha navdewletî bandoreke erênî li pêwendiyên Tirkiye û Ewropayê jî dê bike.

Hayatî Yazici yê Cîgirê Serokê AK Partî û yek ji hiqûqnasên nêzîkî Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan e der barê darizandina Osman Kavala yê karsaz û Selahattîn Demîrtaş ê Hevserokê berê yê HDPê ku ji sala 2016an vir de di girtîgehê de ye de got: Tirkiye darizandina Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê pejirandiye, pêwîst e formulasyonekê were dîtin.”

Cîgirê Serokê HDPê Garo Paylan axaftina Yazici girîng dibîne û amaje kir divê ev axaftin biçe ber guhê Erdogan jî.

Cîgirê Serokê HDPê Garo Paylan ji K24ê re got: “Ez bang li birêz Yazici dikim. Spas, ev axaftineke bi qîmet e. Divê Yazici demildest here cem serokê xwe yê giştî û ji wî re jî van tiştan bêje. Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê biryara serbes berdanê bo birêz Demîrtaş daye tevî vê yekê nayê berdan. Sedema vê jî bandora Erdogan e ku fermanê dide darazê. Erdogan bi xwe got: ‘Em guh nadin biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê’ Ev jî nîşaneya binpêkirina serdestiya hiqûqê ye.”

Doza Kavala û Demîrtaş ku tevî biryara serbes berdana Dagdeha Mafên Mirovan a Ewropayê wek girtî li Tirkiyê tên darizandin bandor li pêwendiyên Tirkiye û Ewropayê jî dike.

Li gor Oral Çalişlar ê rojnamevan axaftina Yazici nîşaneya destpêka serdema nû ye û bo pêşketina pêwendiyên li gel Ewropayê dibe ku AK Partî guh bide biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê.

Rojnamevan Oral Çalişlar dibêje: “Gotina “Formulekê were dîtin” dibe ku nîşaneya rewşeke nû be. Yê ku gotiye jî li nav AK Partî kesayeteke girîng e. Em dikarin wek nêrîna fermî jî binirxînin. Tirkiye bi peymaneke biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê pejirandiye. Cibîcînekirina biryarên vê dadgehê zirarê dide pêwendiyên Tirkiye û Ewropayê. Axaftina Yazici, hêviyeke bo serdestiya hiqûqê jî. Eger serdestiya hiqûqê were bicîhanîn di doza Demîrtaş û Kavala de hin guhertin pêkan e.”

Hevserokê berê yê HDP Selahattîn Demîrtaş di 4ê Mijdarê sala 2016an de bi hinceta endamtî û bangeşeya PKK hat girtin û ji wê rojê heta niha di girtîgeha Edîrneyê de tevî biryara berdana Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê wek girtî tê darizandin.