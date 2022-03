Mesrûr Barzanî ligel Wezîrê Karûbarên Encûmena Wezîran a Îmaratê civiya

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji bo beşdariyê di Korbenda Cîhanî ya Enerjiyê de bike ku dê rojên 28-29ê Adarê li bajarê Dubey birêve biçe, roja 25/3/2022an bi serdanekê gihîşt Mîrnişîna Yekgirtî ya Îmarata Erebî.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di çarçoveya serdana xwe de, bi Wezîrê Karûbarên Encûmena Wezîran a Îmaratê Mihemed Ebdulla El Qerqawî re civiya û guftûgo derbarê pêngavên ber bi sîstema elitironî û dabînkirina derfetên kar ji gencan re kirin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li hejmara xwe taybet a Twitterê ragihand, “, bi Wezîrê Karûbarên Encûmena Wezîran a Îmaratê Mihemed Ebdulla El Qerqawî re, me bi dirêjî guftûgo derbarê pêngavên ber bi sîstema eliktironî û dabînkirina derfetên kar ji gencan re û herwiha ji bo piştevaniya kompanyayên nû kirin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî ragihand jî, “Me li ser hevkariya ji bo pevguhartina ezmûna her du aliyan û herwiha fêrîbûna ji pêşketina mezin a Dubay di pêşkêşkirina xizmetguzariyên giştî ji welatiyan re, li hev kir.”

Biryar e Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî beşdarî Korbenda Cîhanî ya Enerjiyê bibe ku dê rojên 28-29ê Adarê dê li bajarê Dubey birêve diçe û li wê korbendê behsa guhartinên navçeyê û pêşvebirina veberhênana di warê enerjiyê de bike.

I spoke in length with @MAlGergawi on our digital transformation agenda, jobs for our youth, and support for startups.



We’ve agreed to collaborate — to exchange experiences and learn from Dubai’s enormous progress in the delivery of public services and citizen satisfaction. pic.twitter.com/LOTE9MYyoR