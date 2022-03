Mesrûr Barzanî Korbenda Cîhanî ya Enerjiyê li Dubay

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di çarçoveya beşdariya di Korbenda Cîhanî ya Enerjiyê li Dubay, gotarek bi navnîşana “Pêşvebirina Enerjiyê, Hinardekirin û Pêşeroja Herêma Kurdistana Iraqê” pêşkêş kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di gotara xwe de ragihand, piştî pêncî salî Îmaratê her du armancên xwe pêk anîn, ew welat hêzê dide hemû herêmê û serkirdatiya wê jî bi awayekî jîrane çavkaniyên xwezayî û karînên mirovî bi kar tîne.

Gotara Serokwezîr Mesrûr Barzanî li Korbenda Cîhanî ya Enerjiyê li Dubay:

Ez şerefmend im ku îro ligel we me ji bo axaftina li ser siberoja şiyana enerjiyê ya Herêma Kurdistanê ya Iraqê, min hêviyên xelkê xwe ligel xwe anîn.

Bi awayekî taybet, ez ji vê gotara xwe ya li vê derê çêj werdigrim, ku bav û bapîrên piraniya we, nêrînên wan ên nuwaze hebûn ji bo avakirina welatek bo welatiyên xwe û bibe nimûneyek ji bo cîhanê.

Piştî pêncî salan, Îmarat herdu armancên xwe bi dest xistin, welatê we ji bo hemû navçeyê hêzbexş e û serkirdeyên wî bi awayekî jîrane çavkaniyên sirûştî û şiyanên mirovî bi kar anîn.

Di her pêngava roja we de, enerjî bi berdewamî û rasterast hatiye bikaranîn, li cîhanê ti welatekî din bi vî awayî bi bandor nebûye di bikaranîna enerjiyê weke binemayekê ji bo avakirina welat.

Dixwazim spasiya Wezîrê Enerjiyê yê Îmaratê Suhêl Mihemed El Mazrouei û Serokê Encûmena Atlantic Frederick Kempe bikim ku ez vexwandim dest bi vê lûtkeyê bikim ku di demeke guncaw de hatiye. Herwiha spasiya rêkxerên vê korbendê dikim ji bo sazkirin û komkirina me hemûyan li vir. Ez guhdarîkirina fikr û ramanên we û pirsên we çaverê dikim.

Îro ez li pêşiya we me, di çarçoveya serdaneke hefteyî de bo Îmaratê, di heyama kêmtir ji mehekê de, ev cara duyem e ez li vir im, bi armanca dirustkirina pêwendiyên cidî, herwiha ji bo fêrbûna ji ezmûna we. Di her pêngaveke vê serdanê de, min guftûgoyên tijî zanyarî ligel serkirde û bîrmendan kir.

Ji bo min pir zelal e ku gelek nêrînên me yên hevbeş hene. Em welatiyên xwe diparêzin û xizmeta wan dikin. Di heman demê de jî, penagehê ji xelkên din re pêşkêş dikin. Em endameke aktîv a civaka navdewletî ne û kar ji bo dabînkirina pêşerojeke baştir dikin.

Di salên borî de, me li Kurdistanê hûn temaşe dikirin û em ji ezmûna we ya li Îmaratê fêr dibûn, tevî ku me çendîn car berbestên cidî derbas kirin.

Çîroka enerjiya we hêvîbexş e, me ji destpêkê ve dest pê kir, 15 sal berê dema me yasaya veberhênana petrolê derxist, ji bo herêmek ku di rojekê de nîv milyon bermîl petrol berhem tîne û hinarde dike, herwiha di rojekê de nêzîkî nîv milyar sêca gaz berhem tîne û ligel hebûna xwesteka pêşvebirina herduyan, lê belê ev karekî hêsan nebû.

Aloziya mezhebî li çend beşên welat û derketin û rûxandina koma terorîstên DAIŞê, ku rola me ya sereke di jinavbirina wê de hebû, neseqamgîriya siyasî ya li Iraqê û piştre jî encamdana zilm û stema li dijî me ji aliyê biryarên wê ku jê re dibêjin "Dadgeha Federal", lê em serkeftî bûn, nêrîna min ew e ku em ber bi pêşveçûnê ve diçin.

