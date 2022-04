Li Diyarbekirê ecîn di her Remezanê de li ser sifreya ye

Diyarbekir (K24) – Lİ Diyarbekirê, ecîn her tim xwarineke girîng a sifreyan e, lê bi taybet di meha remezanê de, ji ber ku zêde baldarî dibe, li serê her kolanê ecîn tê strandin. Bi taybet dikan û navnîşanên ku bi ecînê navdar in jî herî zêde di vê mehê de ecîn çê dikin û difiroşin. Lê îsal ji ber rewşa aborî, welatî nikarin zêde bi dilê xwe ecînê bistînin û bixwin.

Li Diyarbekirê di demjimêrên beriya fetarê de em li ber ecînfiroş in, wek salên berê welatî di rêzê de nîn in, lê hezkiriyên ecînê yên ku dikarin bikirin, ji bo faetara mala xwe tên û ecîn dikirin.

Mehmûd Hoste yê ku 35 sal in ecînê çê dike û difiroşe tîne ziman ku ew ecînê herî zêde di meha remezanê de difiroşin, lê îsal ji ber ku hêza welatiyan ya kirînê kêm bûye, firotina wan Jî ji %50 zêdetir kêm bûye.

Mehmûd Hoste ji K24ê re got: “Yanî em dîsa şikrîma xwe tînin, lê rewş qet ne baş e. Her tişt biha buye. Her roj tam dibin, dahata me bi qasî lêçûnên me kêm dimîne. Em bi hevalên xwe re di meha rmezanê de b ecînê îdareya xwe dikin. Ecin tûj e û di meha remezanê de îşteha mirov ve dike. Dema mirov bi rojî be, dilê mirov diiçe her tiştekî. Li Diyarbekirê jî ecîn her tim zêde baldarî dbiîne.”

Welatiyên ku di butçeya wan de, bi qasî ecîn bistînin dikirin, gelek ji wan jî tenê fiyetan dipirsin û derbas dibin.

Welatî Tahîr Demîrhan: “Ecîn li bajarê me jixwe tameke sereke ye, lê di meha remezanê de, ji ber mirov zêde birçî dibe, dixwaze her tamekî li ser sifreyan be. Ez jî ji ecînê pir hez dikim û hatim ku ji bo fetarê bistînim.”

Welatî Mihemed Can: “ Tûjbûna wê ji bo fetarê xweş dihere. Mirov pê xweş dibe yanî. Yani bi min ew qas xweş e ku fetar bêy ecînê nabe. Ez ha gav nastînim, lê bi taybt di vê mehê de, di meha remezanê de tekez distînim.”

Ecîn bi du cureyên sereke tên çêkirin ku yek bi gostê bê damar tê çêkirin û ya din jî bê goşt tê çêkirin. Ji bo kesekî ecîn bi 30 lîre ye, kîloya yê bi goşt jî bi 120 lîre tê firotin.