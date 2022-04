Serok Barzanî pîrozbahiyê li Sekreterê Tevgera Demokratî ya Aşûrî dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî bi boneya girêdana 9emîn kongreya Tevgera Demokratî ya Aşûrî û 43emîn salvegera damezirandina wê tevgerê, peyameke pîrozbahiyê arasteyî Yunadim Yûsif kir.

Peyama Serok Barzanî:

Sekreterê Tevgera Demokratî ya Aşûrî birêz Yunadim Yûsif Kena

Bi boneya girêdana nehemîn kongreya partiya we û hilbijartina we wek Sekreterê Tevgera Demokratî ya Aşûrî û her wiha çil û sêyemîn salvegera damezirandina Tevgera Demokratî ya Aşûrî, germtirîn pîrozbahiya xwe arasteyî we, serkirdatî, endam û alîgirên Tevgera Demokratî ya Aşûrî dikim û hêviya serkeftinê ji we re dixwazim.

Hêvîdar im biryar û rasperdeyên kongreya we, zêdetir xizmeta tebayî û firehaliya Kurdistanê bike û biratî û pêkvejiyana di navbera pêkhateyên olî û netewî yên Kurdistanê kûrtir bibe. Partiya we jî di erk û çalakiyên xwe de pêketinên zêdetir bibîne.