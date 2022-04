Mesrûr Barzanî: Pabendbûna Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi kûrkirina kultura pêkvejiyanê dubare dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyamek bi boneya hatina cejna Qiyamê belav kir û tê de ragihand, “Hêvîdar im ev cejn, bibe sedema xweşî û tebaya zêdetir di navbera tevahiya pêkhateyên Kurdistan û Iraqê de.”

Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:

Bi boneya hatina cejna Rabûnê (Qiyame), germtirîn pîrozbahî arasteyî xwişk û birayên Kirîstiyanî li Kurdistan, Iraq û hemû cîhanê dikim.

Hêvîdar im ev cejn, bibe sedema xweşî û tebaya zêdetir di navbera tevahiya pêkhateyên Kurdistan û Iraqê de.

Di vê boneyê de, pabendbûna Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi kûrkirina zêdetir a kultura pêkvejiyan, lêborîn û azadiya olî li Herêma Kurdistanê dubare dikin.

Cejna we pîroz be û hûn her dem di xweşî û aramiyê de bin.

Mesrûr Barzanî

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê