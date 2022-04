Mesrûr Barzanî naveroka hevdîtinên xwe yên li Londonê eşkere kir

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi serokatiya şandekê û bi serdaneke fermî gihîşte Londona paytexta Brîtanyayê.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser armanca serdana xwe û mijarên ku dê di hevdîtinan de gotûbêj bikin, twîtek belav kir.

Di twîta xwe de Serokwezîr Mesrûr Barzanî eşkere kir: “Min vê hefteyê serdana Brîtanyayê kir ji bo dîtina rêyeke çareseriyê ya bihêzkirina pêwendiyên bazirganî veberhênana navbera herdu aliyan.”

Herwiha destnîşan kir: “Herêma Kurdistanê û Brîtanya di pêwendiya dostane ya demdirêj de bi hev ve girêdayî ne.”

Mesrûr Barzanî diyar kir: “Di warên rûbirûbûna terorê, piştevaniya aware û penaber û pêkanîna aştî û pêşketina zêdetir bo hemû Iraqê de alîkariya hev dikin.”

The Kurdistan Region and the UK are bound together by longstanding friendship.



We cooperate against terrorism; support refugees and the displaced, and favor peace and progress for all of Iraq.



I’m in London this week to explore ways to strengthen trade and investment ties -mb. pic.twitter.com/pWDrzevvQO