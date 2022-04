Peyama pîrozbahiyê ya Mesrûr Barzanî bi boneya Çarşema Sor

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi helkefta hatina cejna sersala Êzidiyan, peyameke pîrozbahiyê arasteyî tevaya xwişk û birayên ola Êzdiyan kir û hêvî xwest, cejna îsal di xweşiyê de derbas bikin.

Peyama pîrozbahiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha ye:

Bi helkefta hatina sersala Êzidiyan (çarşema serê Nîsanê) germtirîn pîrozbahiyan li tevaya xwişk û birayên Êzidî yên li Kurdistanê û Iraqê û cîhanê dikim. Ez hêvîdar im di keş û seqayeke aştî û tenahî û xweşiyê de vê cejnê biborînin.

Bi pêdivî dizanim, di vê helkeftê de careke din jî, xwişk û birayên Êzidî piştrast bikim, ku em wekû herdem dê di berdewam bin li ser piştevaniya maf û daxwaziyên wan û li berahiya hemûyan dirêjîdan bi bizavên me ligel hikûmeta federal û civaka navdewletî, bo asayîkirina rewşa Şingalê û navçeyên derdorên wê, bi rêka derketina hêzên çekdar yên ne yasayî, ku bûne egerê gefê li ser asayîş û seqamgîriya wê navçeyê û bi wê sedemê ew dever heta niha nehatiye avedankirin û aware neşiyayine bi serbilindî bizîvirin ser wargehên xwe.

Sersala we pîroz be û hêvîdar im her tim di xweşî û aşitiyê de bin.

Mesrûr Barzanî

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê